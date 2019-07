Die Einsatzkräfte nutzen mehrere Vorgehensweisen, um Haftbefehle zu vollstrecken. Ausschreibungen zur Festnahme nach schweren Straftaten haben dabei höchste Priorität. Oft kommen bei der Vollstreckung dieser Haftbefehle Spezialeinheiten der Polizei zum Einsatz, weil die Ermittler in der Regel davon ausgehen müssen, dass der oder die Gesuchte bewaffnet ist.

Immer dann, wenn ein Beamter das Recht hat, die Personalien eines Menschen zu überprüfen und die Daten in das polizeiliche Auskunftssystem eingegeben werden, erhält der Polizist einen Hinweis auf einen noch nicht vollstreckten Haftbefehl. In aller Regel fallen die offenen Fahndungsnotierungen bei Routinekontrollen oder bei der Ausreise am Flughafen auf.

Haftbefehle, die nicht umgehend oder durch Zufall vollstreckt werden, werden auf die zuständigen Dienststellen verteilt, in deren Einzugsbereich die zur Festnahme ausgeschriebene Person gemeldet ist. Die Einsatzkräfte versuchen dann, die Haftbefehle im Rahmen ihrer polizeilichen Aufgaben zu vollstrecken.

Oft scheitert eine Festnahme einer gesuchten Person daran, dass der Betroffene umgezogen ist, seinen neuen Aufenthaltsort aber nicht mitgeteilt hat. Oder es ist ihm trotz Haftbefehl gelungen, sich ins Ausland abzusetzen. In solchen Fällen muss eine Ermittlung eingeleitet werden, um herauszufinden, wo sich der Gesuchte aufhält.