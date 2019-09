Großeinsatz für die Rettungsdienste in Schleswig-Holstein: Schüler mehrerer Klassen der IGS Roderbruch in Hannover sind in Grömitz auf einem Campingplatz erkrankt. Die gleichen Symptome zeigten wenig später Jugendliche an einem anderen Ort in der Nähe. Die Ursache für den Vorfall gibt Rätsel auf.