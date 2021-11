Hannover

Niedersachsen will seine Corona-Beschränkungen weiter verschärfen und auch härter durchsetzen. Innenminister Boris Pistorius (SPD) kündigte an, dass die Polizei die Kontrollen intensivieren werde – etwa in Gaststätten und Bahnhöfen. Dafür sollen nach HAZ-Informationen auch Einheiten der Bereitschaftspolizei eingesetzt werden.

„Wir werden jetzt konsequent vorgehen“, sagte Pistorius am Dienstag in Hannover. „Die Zeit der Mahnungen und Ermahnungen ist vorbei.“ Laut Pistorius soll es Kontrollen unter anderem im öffentlichen Nah- und Fernverkehr geben. Im Fokus stehen aber vor allem Bars, Kneipen und Restaurants. Viele Betreiber kontrollierten nicht oder nur nachlässig. Ihnen drohten jetzt Bußgelder oder sogar die Schließung der Einrichtung.

In Hannover hat die Polizei bereits am Dienstag nach eigenen Angaben etwa 180 Einrichtungen und Geschäfte im Stadtgebiet kontrolliert. Etwa 200 Polizisten waren im Einsatz. Bei den Kontrollen wurden demnach etwa 100 Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz festgestellt.

Corona-Regeln in Niedersachsen: Bußgeldkatalog wird erweitert

Laut Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) soll ein erweiterter Bußgeldkatalog bei Verstößen gegen Corona-Regeln voraussichtlich in dieser Woche in Kraft treten. Mit diesen Bußgeldern sollen auch Vergehen geahndet werden können, die wegen weiterer Maßnahmen hinzugekommen sind. Das sind etwa Verstöße gegen die 2-G-plus-Regel. Wenn ein Betrieb etwa einen Menschen hineinlässt, ohne zu kontrollieren, dass dieser zusätzlich zur vollständigen Impfung oder Genesung auch negativ getestet ist, muss er laut Entwurf mit einer Strafe zwischen 4000 und 20.000 Euro rechnen.

Ab diesem Mittwoch gilt in weiten Teilen Niedersachsens die Warnstufe 2. Dann müssen auch Geimpfte und Genesene zusätzliche einen negativen Test vorweisen, um in vielen Bereichen Zutritt zu bekommen. Behrens kündigte zudem die Vorbereitung der Warnstufe 3 an. Der Landtag soll dafür am 7. Dezember zu einer Sondersitzung zusammenkommen und die epidemische Lage in Niedersachsen beschließen.

Landtag berät über Warnstufe 3

Mit der Warnstufe 3 müssten Weihnachtsmärkte, Diskotheken, Clubs und Bars schließen. Kultur- oder Sportveranstaltungen könnten verboten werden. Für den Einzelhandel wird die Vergabe von Terminen diskutiert. Auf Ungeimpfte kämen weitere erhebliche Kontaktbeschränkungen auch im Privaten zu. Dort dürfe sich dann nur noch ein Haushalt mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen. Allerdings hoffe sie, dass die Schwelle dafür nicht „so schnell gerissen“ wird, sagte Behrens.

Pistorius sprach sich für eine drastische Begrenzung der Zuschauerzahlen bei Großveranstaltungen und vor allem bei Fußballspielen aus. „Die Verordnung wird ab nächster Woche dann im Zweifel eben auch vorsehen, auf eine Kapazitätsgrenze von 25 Prozent herunterzugehen oder sogar zu Geisterspielen“, sagte der Innenminister. Volle Stadien seien „in diesen Zeiten kaum zu vermitteln“.

Das Land plant zudem eine Sonderregelung für regionale Hotspots. Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz über 350 sollen automatisch in die Warnstufe 3 rutschen. Bereits am Dienstag lagen etwa die Landkreise Cloppenburg (436), Vechta (380) und Wittmund (386) deutlich über der Schwelle.

Kliniken müssen Betten vorhalten

Angesichts der beständig steigenden Zahl an Covid-Patienten in den niedersächsischen Krankenhäusern in den vergangenen Tagen und Wochen will das Gesundheitsministerium an diesem Mittwoch erneut eine Verordnung in Kraft setzen, die vorsieht, dass Krankenhäuser Reserven für weitere Patienten vorhalten müssen. Nach Angaben von Pistorius sollen bis zu 45 weitere Covid-Patienten aus dem Süden und Osten Deutschlands in den kommenden Tagen in den norddeutschen Bundesländern aufgenommen werden. Bisher wurden demnach 36 Menschen in norddeutschen Krankenhäusern aufgenommen, 18 davon in Niedersachsen.

Von Marco Seng