Polizei erwischt 21 Männer in Celle bei illegalem Glücksspiel

Celle

Die Polizei hat in Celle ein illegales Kasino hochgenommen. Darin saßen 21 Männer „bei Speis und Trank an Pokertischen und Glücksspielautomaten“, wie die Polizei am Montag mitteilte. Einige der Spieler versuchten bei dem Einsatz in der Nacht zu Sonntag noch zu flüchten oder versteckten sich in Nebenräumen hinter Regalen und Matratzen. Die Beamten stellten Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher. Die Männer erwarten Strafverfahren wegen des Verdachts auf Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel sowie Anzeigen wegen mehrerer Verstöße gegen die Corona-Verordnung.

Von RND/lni