Rastede

Nach mehreren Nachtstunden im Freien ist eine verunglückte Spaziergängerin in Rastede im Kreis Ammerland unterkühlt, aber unverletzt von der Polizei gefunden worden.

Sie hatte abends ihren Hund ausgeführt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In der Dunkelheit kam sie vom Weg ab und rutschte in einen Graben. Weil sie sich aus eigener Kraft nicht befreien konnte, musste sie bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ausharren.

Der Ehemann war früher schlafen gegangen. Ihm fiel morgens gegen 4.30 Uhr auf, dass seine Frau nicht zuhause war. Er alarmierte die Polizei, die die vermisste Ehefrau rasch fand.

Von lni/naw