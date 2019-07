Oldenburg

Ein Bankräuber hat am Montag eine Sparkasse in Apen bei Oldenburg überfallen und ist danach auf einem Klapprad geflohen. Am späten Nachmittag habe der Mann mit Sturmhaube maskiert die Filiale betreten, teilte die Polizei mit. Er bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Der Banker folgte seiner Anweisung.

Nach dem Raubüberfall flüchtete der Täter mit einem blauen Klapprad vom Tatort. Das Rad wurde später in einem Hinterhof sichergestellt. Eine Großfahndung brachte kein Ergebnis, obwohl sogar ein Polizeihubschrauber im Einsatz war.

Wer hat etwas beobachtet?

Der Bankräuber wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er ist von kräftiger Gestalt und trug zur Tatzeit einen Kapuzenpullover mit weißen Kordeln, eine dunkle Hose und eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen.

Hinweise nimmt die Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488-8330 entgegen.

Von dpa/RND