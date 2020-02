Hannover

Niedersachsens Innenministerium hat am Donnerstag Angaben zu den Gesamtkosten für den umstrittenen Polizeieinsatz an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) im Fall Igor K. korrigiert. Sie lägen insgesamt bei rund einer Million Euro, erklärte Ministeriumssprecher Philipp Wedelich.

Zusätzlich zu den Personalkosten von rund 900.000 Euro, die auch ohne den Einsatz fällig geworden wären, kämen nach ersten Schätzungen etwas mehr als 100.000 Euro für Sachkosten hinzu, sagte Wedelich am Donnerstag in Hannover. Dazu zählten Ausgaben für die Miete des Bundespolizei-Hubschraubers und für Dolmetscher.

Ein Versehen des Ministers

Damit revidierte der Sprecher Aussagen von Innenminister Boris Pistorius ( SPD), der die Kosten am Vortag auf 1,3 bis 1,5 Millionen Euro beziffert hatte. „Das war ein Versehen des Ministers während einer hektischen Landtagsdebatte“, sagte Wedelich. Die genannten 900.000 Euro wären auch entstanden, wenn die Beamten in der Kaserne geblieben wären, sagte Wedelich: „An der MHH war im wesentlichen Bereitschaftspolizei eingesetzt worden.“

Das mutmaßliche Mafiaclanmitglied Igor K. aus Montenegro war zwei Wochen lang in Hannover behandelt worden, nachdem in seiner Heimat ein Mordanschlag auf ihn verübt worden war. Die deutsche Polizei ging von Verbindungen zur organisierten Kriminalität aus und befürchtete einen weiteren Anschlag in der Klinik.

