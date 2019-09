Polizisten sollen Dienstgeheimnisse an Rechtsextreme verraten haben

Hannover

Polizisten aus Niedersachsen sollen Dienstgeheimnisse an Rechtsextreme in Hessen weitergegeben haben. Das teilte das Innenministerium am Mittwoch auf HAZ-Anfrage mit. Die Polizisten sollen die Informationen bereits Anfang 2016 an eine „als rechtsmotiviert bekannte Person“ im südhessischen Dieburg verraten worden sein. Ein Strafverfahren sei noch anhängig, ein Disziplinarverfahren ausgesetzt. Nähere Informationen zu Person, den übergebenen Informationen und mögliche Folgen machte das Ministerium nicht.

In vier Fällen Ermittlungen gegen Polizisten

Das Ministerium hatte in dieser Woche auf Anfrage der Landtags-Grünen mitgeteilt, dass seit 2016 in vier Fällen Strafermittlungen und Disziplinarverfahren gegen mögliche Rechtsextreme innerhalb der Polizei eingeleitet worden waren – ohne zunächst Details zu nennen. Offenbar ist die Weitergabe von Dienstgeheimnissen dabei der schwerwiegendste Fall.

In einem anderen Fall aus dem Jahr 2016 wurde das Strafverfahren gegen Polizisten aus Hannover wegen fremdenfeindlicher Äußerungen eingestellt: kein hinreichender Tatverdacht. Im Disziplinarverfahren habe es eine Geldstrafe gegeben, teilte das Ministerium mit. Im Juni 2018 sollen Polizisten in Meppen nationalsozialistische Symbole verwendet haben. Das Strafverfahren wurde eingestellt, die internen Ermittlungen laufen noch. Im Oktober 2018 sollen Polizisten in Oldenburg den Hitlergruß gezeigt haben. Gegen Zahlung von 500 Euro wurde das Strafverfahren eingestellt. Ein Disziplinarverfahren sei auch hier noch anhängig, hieß es.

Grüne fordern Unterrichtung im Ausschuss

Das Ministerium betonte am Mittwoch noch einmal, dass „Menschen mit rechtsextremen Gesinnungsansätzen“ in einer demokratischen Polizei keinen Platz finden dürften. Ein Fehlverhalten habe neben eventuellen strafrechtlichen Konsequenzen immer auch „ernsthafte dienstrechtliche Folgen“. Die Grünen forderten zu den vier konkreten Fällen eine ausführliche Unterrichtung im Innenausschuss.

Von Marco Seng