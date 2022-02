Hannover

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat das Landeskriminalamt (LKA) angewiesen, alle Hasskommentare im Zusammenhang mit dem Polizistenmord in Rheinland-Pfalz zu verfolgen. Das teilte der SPD-Politiker am Freitag am Rande einer Gedenkveranstaltung in Hannover mit. Die Urheber müssten zur Rechenschaft gezogen werden, ein solches Verhalten sei nicht hinnehmbar. Auf Bundesebene ermittelt bereits das Bundeskriminalamt (BKA).

Das LKA soll laut Pistorius ab sofort nach den Nutzern suchen, „die im Internet Hetze und Hass verbreiten“. Auch in Niedersachsen seien online bereits Beifallsbekundungen aufgetaucht, die den Mord an den beiden Polizisten am Montag im Kreis Kusel gut heißen. „Schadenfreude, Hass und Häme werden wir nicht dulden“, sagte Pistorius. Die Polizei sei immer noch zum Schutze aller da, „bei aller Kritik, die man haben kann“.

„Hasskommentare sind Straftaten“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat zudem das BKA beauftragt, gegen sogenannten Hate Speech vorzugehen: „Das sind Straftaten, und die werden wir mit hohem Ermittlungsdruck verfolgen.“ Nach den tödlichen Schüssen kritisierten auch die Ermittler in Rheinland-Pfalz Beifallsbekundungen mit den Tätern in sozialen Medien. Beim dortigen LKA sind 14 Beamtinnen und Beamte in einer extra gegründeten Ermittlungsgruppe mit dem Identifizieren der Nutzer befasst.

Zwei Männer sollen frühen Montagmorgen bei einer Verkehrskontrolle im Kreis Kusel eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und einen 29-jährigen Oberkommissar erschossen haben. Die Ermittler vermuten, dass die Männer Jagdwilderei vertuschen wollten. Seit Dienstag sind die 32 und 38 Jahre alten Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ihnen wird unter anderem gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen.

Von Peer Hellerling