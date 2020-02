Auf der A7 zwischen Göttingen und Kassel ist am Mittwoch ein Lkw-Fahrer gestorben. Der Mann wurde bei dem Auffahrunfall an einem Stauende im Führerhaus eingeklemmt. Die Autobahn in Richtung Süden musste für mehrere Stunden gesperrt werden – auch weil ein Lkw Gefahrgut geladen hatte.