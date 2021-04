Hamburg

Nach dem Einstieg der Hausärzte in die Impfkampagne könnten alle impfwilligen Hamburger nach einer neuen Prognose bis Mitte Juli gegen Corona geschützt sein. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Berlin) nahm bei seiner Berechnung an, dass sich 80 Prozent der Erwachsenen impfen lassen wollten und der Impfstoff in den vom Bundesgesundheitsministerium angekündigten Mengen geliefert werde. Dann hätten bis zum 6. Juni alle Impfwilligen ihre Erstimpfung und bis zum 18. Juli ihre Zweitimpfung. Der Prozentsatz würde eine sogenannte Herdenimmunität bedeuten sagte Institutssprecher Daniel Wosnitzka am Freitag.

Impfstoff-Lieferzusagen gibt es nur bis Ende April

Die Hamburger Gesundheitsbehörde wollte diese Prognose weder bestätigen noch zurückweisen. Konkrete Impfstoff-Lieferzusagen gebe es nur bis Ende April. Im Optimalfall könne die Vorhersage allerdings eintreffen. „Wenn mehr Impfstoff kommt, wird auch mehr geimpft, und es erhöht sich das Impftempo“, sagte Behördensprecher Martin Helfrich.

Beschleunigen könnte sich die Kampagne auch durch weitere Impforte. Demnächst sollen sich auch Krankenhäuser und betriebsärztliche Dienste beteiligen, wie Helfrich erklärte. Hamburgs größter Klinikbetreiber Asklepios schloss am Freitag einen Vertrag mit der Gesundheitsbehörde. „Damit können unsere sieben großen Kliniken – Impfstoffverfügbarkeit vorausgesetzt – sofort die von der Behörde definierten Patientengruppen impfen, wofür wir der Behörde sehr dankbar sind“, sagte Asklepios-Geschäftsführer Joachim Gemmel. Das Impfangebot gelte für alle voll- und teilstationären Patienten in den Bereichen Psychiatrie, Geriatrie, Onkologie und Frührehabilitation.

Die Corona-Impfung in den Hamburger Arztpraxen hat nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung reibungslos begonnen. Die niedergelassenen Ärzte hätten am Mittwoch 3500 und am Donnerstag 5500 Menschen geimpft“, erklärte der Vorsitzende der Ärztevereinigung, Walter Plassmann. Er sei zuversichtlich, dass bis Samstag alle in dieser Woche ausgelieferten Impfdosen verabreicht werden. Die für Hamburg bestimmte Lieferung hatte Plassmann auf 20.000 Dosen geschätzt.

Bisher liegt die Hamburger Impfquote unter dem Durchschnitt

Die Belieferung der Hausärzte mit Impfstoff sei im Großen und Ganzen gut gestartet, erklärte der Präsident der Apothekerkammer Hamburg, Kai-Peter Siemsen. Die Gesamtmenge habe in der ersten Woche aber unterhalb der angeforderten Menge gelegen. „(Dies) führte in einigen Fällen zur Kontingentierung der Bestellung der Praxen, so dass weniger Impfstoffe als erwartet geliefert werden konnten“, sagte Siemsen. Ab dem 19. April soll auch der Impfstoff von Astrazeneca neben dem von Biontech bereitgestellt werden.

Der Hamburger Hausärzteverband forderte eine zuverlässige Belieferung mit allen Corona-Impfstoffen. „Lieferstopps oder die Reduzierung auf einzelne Impfstoffe würden das Vertrauen der Patient:innen in die Corona-Maßnahmen der Politik nachhaltig zerstören“, meinte die Verbandsvorsitzende Jana Husemann. „Die Impfzentren ausschließlich mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech sowie Moderna zu beliefern und Astrazeneca wegen des höheren Beratungsbedarf alleine in den Hausarztpraxen zu verimpfen, ist in jeder Hinsicht ein falscher Weg.“

Bei der Impfquote lag Hamburg am Freitag im Ländervergleich leicht unter dem Durchschnitt. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts wurden in der Hansestadt bis einschließlich Donnerstag 14,4 Prozent der Einwohner mit einer Erstimpfung versorgt, 5,6 Prozent erhielten bereits eine Zweitimpfung. Die bundesweiten Zahlen lauten 14,7 und 5,8 Prozent. Am vergangenen Dienstag waren laut Gesundheitsbehörde erstmals mehr als 7000 Menschen an einem Tag in Hamburg geimpft worden.

Von RND/dpa