Rendsburg

Grausiger Fund im schleswig-holsteinischen Rendsburg: Bei der Durchsuchung des Wohnhauses eines tatverdächtigen Mannes ist am Mittwoch auf dem Dachboden eine verweste Leiche gefunden worden.

Der 40-jährige Rendsburger war am Freitag in seiner Wohnung im Rendsburger Stadtteil Kronwerk wegen des Verdachts des Mordes an der 40 Jahre alten Prostituierten Leyhan Veth festgenommen worden. Der Mann soll nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft ihr letzter Freier gewesen sein.

Anzeige

Nach Festnahme : Haus des Tatverdächtigen wurde durchsucht

In der Wohnung des Mannes an der Straße "Am Seekenbek" in Rendsburg haben die Ermittler seit seiner Festnahme nach tatrelevanten Beweismitteln und Hinweisen auf weitere Taten gesucht.

Das Mehrfamilienhaus mit vier Wohnparteien liegt in einer ruhigen Seitenstraße des Altstädter Friedhofs in Rendsburg. Der Tatverdächtige soll nach KN-Informationen dort seit rund zwei Jahren mit seiner Lebensgefährtin wohnen. Die Frau wurde mittlerweile auch als Zeugin befragt.

Leiche in Rendsburg war gut verpackt und verwest

Nachdem die Ermittler die versiegelte Wohnung abgesucht hatten, war am Dienstag der kleine Spitzboden im Dachstuhl an der Reihe.

Dort machten die Polizisten dann die Entdeckung. In dem nur schwer zugänglichen Spitzboden lag eine gut verpackte Leiche.

Nach Informationen der Kieler Nachrichten ist die Leiche bereits durch den Verwesungsprozess nicht mehr erkennbar gewesen. Sie habe wohl schon längere Zeit auf dem Dachboden des Wohnhauses gelegen.

Prostituierte getötet, weitere Leiche gefunden

Meldungen, wonach es sich um eine Frauenleiche handelt, kommentierte der Staatsanwalt nicht. "Wir warten die Obduktion ab", so Bimmler.

Hinweise über die Identität werden von der Kriminalpolizei parallel auch in der Vergangenheit des Tatverdächtigen gesucht. Der Mann selbst hat sich laut Staatsanwalt seit seiner Festnahme noch nicht geäußert.

Bergung der Leiche in Rendsburg gestaltete sich schwierig

Da die Leiche mitsamt ihrer Verpackung so schonend wie möglich in die Kieler Rechtsmedizin gebracht werden sollte, hatte die Polizei am Mittwoch die Feuerwehr Rendsburg mit ihrem Teleskopmast um Amtshilfe gebeten.

"Wir haben diesen Weg gewählt, da es für die Spurensicherung bei der Obduktion in der Rechtsmedizin der beste war", sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimmler.

Die Feuerwehr nahm die Dachpfannen auf und schaffte direkt an dem Fundort der Leiche eine Montageöffnung, durch die der Leichnam aus seiner Lagerstätte geholt werden konnte.

Bei dem Transport durch die enge Dachluke und das Treppenhaus hätte die Verpackung der Leiche in Rendsburg durch mögliche Fremd-DNA verunreinigt werden können.

Timo M. könnte nicht nur die Prostituierte getötet haben

Der mutmaßliche Täter hatte die Prostituierte Leyhan Veith den Angaben zufolge mit stumpfer Gewalteinwirkung sowie dem Überziehen einer Plastiktüte über den Kopf getötet.

Ein Zeuge hatte die 40-jährige Rendsburgerin am Abend des 28. September tot aufgefunden. Bezüglich der am Mittwoch gefundenen zweiten Leiche stehe man noch am Anfang der Ermittlungen, so Staatsanwalt Bimler.

Bei der Durchleuchtung des Lebenslaufs des Tatverdächtigen wurden bislang keine Einträge im Strafregister gefunden. "Das bedeutet nicht, dass er nicht vor Jahren schon einmal verurteilt wurde. Es ist theoretisch möglich, dass bereits Einträge nach Ablauf der Verjährungsfrist gelöscht wurden", so Bimler.

Allerdings: Schon kurz nach seiner Festnahme gingen die Ermittler davon aus, dass der Mann für weitere Straftaten verantwortlich sein könnte, da bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Sexualdelikten gegen ihn ermittelt wurde.

Tatverdächtiger wohnt in der Nähe der Prostituierten

Das Haus des 40-jährigen Timo M. im Stadtteil Kronwerk liegt nur wenige Hundert Meter von der Wohnung der getöteten Prostituierten entfernt.

Dazwischen befindet sich nur der Altstädter Friedhof, den die Polizei kurz nach der Tat mit 20 Beamten aufwendig durchkämmt hatte.

Auf die Spur des Tatverdächtigen kamen die Ermittler schließlich mithilfe kriminaltechnischer Mittel. Der Abgleich der DNA-Spuren brachte dann die Gewissheit.

Von Frank Behling/Kieler Nachrichten