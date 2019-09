Hannover

Niedersachsens Volkshochschulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen sind beunruhigt. Sie fürchten, dass künftig viele Kurse wesentlich teurer werden. Der Grund ist eine Steueränderung, die das Bundeskabinett bereits gebilligt hat. Viele Bildungsangebote wären dann nicht mehr von der Umsatzsteuer befreit. „Wenn das so kommt, wäre das ein Schlag gegen die gesamte Erwachsenenbildung in Niedersachsen“, sagt Berbel Unruh vom Landesverband der Volkshochschulen in Niedersachsen.

Ältere fallen herunter

Bislang waren vielfältige Bildungsangebote von der Umsatzsteuer befreit wie etwa Computerkurse für Senioren oder auch Integrationskurse. Künftig sollen nur noch diejenigen Bildungsangebote von der Steuer befreit werden, die direkt mit dem Beruf der Kursusteilnehmer zu tun haben. Die neue Steuerregelung, die das Bundeskabinett bereits im Juli beschlossen hat, ist in einem Paket enthalten, das die Förderung der Elektromobilität beschreibt. „Wir sind schon auf allen Ebenen dagegen aktiv geworden“, sagt Gerhard Wegner vom Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung: „Das ist doch ein Unding, dass beispielsweise die ganze Gruppe der Älteren aus dieser Steuerbefreiung herausfallen soll.“

Natürlich gebe es Bereiche, die auch jetzt schon der Steuerpflicht unterliegen, erläutern Wegner und Berbel Unruh. „Wenn eine Volkshochschule einen Tanzkurs macht oder zu einer Whiskey-Probe einlädt, dann ist die Besteuerung völlig richtig – und leuchtet ein.“ Doch anders sei es bei Kursen bestellt, die etwa Senioren ertüchtigten, im medialen Wandel mitzuhalten. „Es muss doch einen gewissen Spielraum geben.“

Die Volkshochschulen haben bereits Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers ( CDU) angeschrieben. Der kann zwar die Sorgen der Bildungsträger nachvollziehen, findet aber den Gesetzentwurf aus Berlin konsequent. Schließlich setze er im wesentlichen europäisches Recht und um. „Es steckt kein Einnahmeziel des Staates dahinter“, betont Hilbers. Das Gesetz schaffe lediglich Klarheit, die bislang nicht vorhanden war. Über die berufliche Weiterbildung gewerblicher Anbieter müsse man noch reden, sagt der Minister. Tatsächlich seien schon heute nicht längst alle Kurse von der Umsatzsteuer befreit, vor allem diejenigen nicht, die der Freizeitgestaltung dienen, betont der Minister. „Ein Kursus ,kochen ohne Salz‘, braucht keine Steuerbefreiung, für Junge nicht und nicht für Alte“.

Werden Kurse bis zu 25 Prozent teurer?

Die Volkshochschulen argumentieren, dass der Staat mit der Steuererhöhung seine eigenen Ziele konterkariere, etwa im Feld der politischen Bildung oder der gesellschaftlichen Teilhabe. Hier leisteten die Volkshochschulen wichtige Arbeit. Und gerade bei einer sich ständig im Wandel befindlichen Arbeitswelt vermittelten die Volkshochschulen Schlüsselqualifikationen, argumentiert Berbel Unruh. Werde der Passus der „unmittelbaren beruflichen Verwertbarkeit“ zu eng gefasst, wie jetzt geschehen, würden ganze Bevölkerungsgruppen wie Rentner und Behinderte ausgegrenzt. „Manchen wird der Zugang zur Weiterbildung sogar unmöglich gemacht – das kann doch nicht sein.“

Gerhard Wegner schätzt, dass manche Bildungseinrichtungen die Preise für Kurse um bis zu 25 Prozent erhöhen müssten, zumal ein erheblicher Verwaltungsaufwand auf die Einrichtungen zukäme. „Viele, die nicht gut situiert sind, fallen dann herunter.“

Von Michael B. Berger