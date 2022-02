Protest gegen das Krankenhausgesetz: Schafft es Intransparenz und gibt dem Land zu viel Macht?

Hannover

Die Kommunalverbände laufen Sturm gegen das geplante neue Krankenhausgesetz, das dem Land mehr Steuerungsmöglichkeiten zum Umbau der Krankenhauslandschaft geben soll. Das Gesetz sieht eine Unterteilung von Krankenhäusern in solche mit Maximalversorgung vor, wie sie etwa die Medizinische Hochschule Hannover bietet, in Schwerpunktkliniken sowie solche der Grundversorgung. Es soll noch in dieser Wahlperiode verabschiedet werden, das heißt vor dem Herbst. Sowohl gegen den Zeitplan protestierten die Verbände als auch gegen einzelne Vorhaben.

„Das künftige Krankenhausgesetz betrifft wichtige Fragen, die alle Bürgerinnen und Bürger unmittelbar berühren. Es geht darum, wo und in welcher Qualität stationäre Krankenversorgung vorgehalten werden soll. Der Gesetzentwurf enthält gravierende Veränderungen zum geltenden Recht. Für die Kommunen ist nicht nachvollziehbar, dass derart tiefgreifende Veränderungen vom Landtag nicht in einer öffentlichen Anhörung diskutiert werden sollen,“ kritisierte der Präsident des Niedersächsischen Städte-und Gemeindebundes, Marco Trips.

Städte finanzieren mehr als 40 Prozent der Investitionskosten

Der Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Hubert Meyer, kritisierte, dass das Sozialministerium und nicht das Landesparlament über die Zuordnung eines Krankenhauses in die geplanten drei Versorgungsstufen entscheiden solle. „Wir vermissen auch Aussagen darüber, nach welchen zukunftsorientierten Kriterien die Krankenhausplanung künftig erfolgen soll,“ kritisierte Meyer. Der Städtetag verlangte mehr Einflussmöglichkeiten. „Die Landkreise und kreisfreien Städte sind nicht nur für die Sicherstellung des Angebotes verantwortlich. Längst finanzieren sie deutlich mehr, als die im Gesetz angelegten 40 Prozent der Investitionskosten“, sagte Hauptgeschäftsführer Jan Arning.

Der Sozialexperte der SPD, Uwe Schwarz, erklärte, er könne die Kritik mangelnder Transparenz nicht verstehen. Statt einer mündlichen Anhörung werde es eine ausführliche schriftliche Anhörung geben. Das Gesetz entspreche zudem den einstimmig angenommenen Empfehlungen einer Expertenkommission, der auch die Kommunalverbände angehört haben. Dort sei alles breit erörtert worden. „Ich habe den Eindruck, hier wird jetzt auf Zeit gespielt, weil einige gar nicht damit gerechnet haben, dass wir das Gesetz noch verwirklichen.“ Die Krankenhausreform könnte zur Folge haben, dass kleinere Krankenhäuser schließen, weil es ihnen an Unterstützung und Personal mangelt.

Von Michael B. Berger