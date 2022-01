Prozess am Arbeitsgericht - Zu lange in der Nachtschicht? Pflegehilfskraft will 25.500 Euro Lohn-Nachzahlung

Hat ein ambulanter Fach-Pflegedienst seine Angestellte für den Nachtdienst über Jahre zu schlecht bezahlt? Vor dem Arbeitsgericht Hannover klagt eine 68-Jährige nun 25.500 Euro ein. Dem Zoll war 2020 bei einer Überprüfung die vermeintliche Unterbezahlung aufgefallen.