Der Klinikmörder Niels Högel spricht beim Prozess in Oldenburg von unfassbarem Leid, das er bei Angehörigen, Kollegen und Freunden verursacht habe. Die Verteidigung forderte am vorletzten Verhandlungstag Freispruch in 31 Fällen, die dem Ex-Pfleger nicht zweifelsfrei nachweisbar seien.