Prozess um Doppelmord in Göttingen: Hat Polizei bei Fahndung wichtige Hinweise nicht verfolgt?

Göttingen

Der 53-jährige Angeklagte war kurz nach der Gewalttat im Göttinger Stadtteil Grone bei einem Fahrradhändler in der Göttinger Innenstadt aufgetaucht und hatte diesem mitgeteilt, dass er gerade seine Freundin umgebracht habe. Anschließend sei der Angeklagte auf einem Fahrrad weiter in Richtung Fußgängerzone geflohen, berichtete der Händler, der am Freitag als Zeuge geladen war. Ein befreundeter Radsportler, der sich zu der Zeit gerade in seinem Laden aufhielt, habe dann sofort die Polizei benachrichtigt. Der Händler ging davon aus, dass man ihn umgehend befragen würde, um Hinweise auf den flüchtigen Täter zu erhalten. „Es kam aber niemand“, sagte er. Auch an den folgenden Tagen habe sich die Polizei nicht bei ihm gemeldet.

Zweifacher Mord und Körperverletzung

Der bereits mehrfach vorbestrafte Frank N. muss sich in dem Prozess wegen zweifachen Mordes und zweifacher gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 53-Jährigen vor, am 26. September 2019 auf offener Straße seine ehemalige Lebensgefährtin mit einer brennbaren Flüssigkeit bespritzt und in Brand gesetzt zu haben. Anschließend habe er sie durch zahlreiche Messerstiche so schwer verletzt, dass sie noch am Tatort verstarb. Als eine Kollegin der 44-Jährigen zu Hilfe eilte, habe er auch diese angegriffen. Die 57-Jährige verstarb später im Krankenhaus.

Der Angeklagte war nach der Tat mit einem Fahrrad geflüchtet. Nachdem er sich fast eineinhalb Tage lang ein Katz- und Maus-Spiel mit den Fahndern geliefert hatte, wurde er am Abend des Folgetages in der Göttinger Innenstadt festgenommen. Ein Zeuge hatte ihn dort erkannt und die Polizei verständigt.

Angeklagter sei „kein Teamplayer“

Kurz nach der Tat – also rund 33 Stunden vorher – war Frank N. bei dem Fahrradhändler aufgetaucht. Dieser hatte zu dem Zeitpunkt noch nichts von dem Verbrechen gehört. Der Händler kannte den 53-Jährigen, weil dieser bei ihm einige Jahre zuvor ein Rennrad gekauft und öfter an sonntäglichen Ausfahrten teilgenommen hatte. Im Gegensatz zu den anderen Radsportlern sei der Angeklagte „kein Teamplayer“ und auch nie beim abschließenden Kaffee trinken dabei gewesen, sagte der Händler. Seinen Angaben zufolge stand er gerade mit einem Kunden vor dem Laden, als der 53-Jährige plötzlich auf einer Pedale stehend angefahren kam. Frank N. habe „Ich brauch dich, ich brauch dich jetzt“ gerufen und sein Rad an die Fensterscheibe geworfen. Dann sei er in den Laden gerannt, wo sich gerade zwei befreundete Radsportler aufhielten. Diesen sagte er: „Tschüß, wir sehen uns nicht wieder.“

Er habe sich schnell von dem Kunden verabschiedet und sei in den Laden gegangen, sagte der Händler. Frank N. sei sofort auf ihn zugestürmt, habe ihn mit beiden Händen gepackt, nach draußen geschoben und ihm erzählt, dass er seine Freundin abgestochen und angezündet habe. Er sei völlig perplex gewesen und habe dem 53-Jährigen immer wieder gesagt, dass er sich der Polizei stellen müsse: „Die knallen dich sonst ab.“ Der Angeklagte habe darauf jedoch gar nicht reagiert. Stattdessen habe er ihn aufgefordert, sich um seine Fahrräder zu kümmern: „Verkauf sie und gib das Geld meiner Schwester!“ Dann habe Frank N. ihn weggeschubst und sei davongeradelt: „Drauf auf`s Rad, und weg war er“, sagte der Zeuge.

Zeuge erhielt Whatsapp-Nachricht des Angeklagten

Um 14.01 Uhr – rund eine Stunde nach der Tat – erhielt der Fahrradhändler eine Whatsapp-Nachricht des Angeklagten, die er allerdings zunächst nicht lesen konnte. Erst abends sei ihm dies gelungen, sagte der Zeuge. Frank N. habe ihm darin die Telefonnummer seiner Schwester mitgeteilt und darauf hingewiesen, dass er für sein Carbon-Rad ein Trittfrequenzmesser bestellt habe, was den Wert noch steigern würde. Die Polizei, die zu der Zeit fieberhaft nach dem Gewalttäter fahndete, wusste von all dem nichts. Erst am Montag, vier Tage nach der Gewalttat, wurde der Zeuge von der Polizei vernommen.

Von Heidi Niemann/ GT/RND