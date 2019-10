Für die Weitergabe von Informationen aus dem Umfeld der früheren Moschee in Hildesheim an den jordanischen Geheimdienst hat das Thüringer Oberlandesgericht einen 34-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung verurteilt. Er hatte eingeräumt, Informationen über mutmaßliche Salafisten an einen Bekannten in Jordanien übermittelt zu haben – will aber nicht gewusst haben, dass dieser für den Geheimdienst arbeitete.