Hat ein früherer Hildesheimer in seiner Heimatstadt für ein anderes Land spioniert, ohne es zu wissen? Diesen Eindruck hat der 34-jährige Deutsch-Jordanier Alexander B., der Informationen über Hildesheimer Islamisten an den jordanischen Geheimdienst weitergegeben haben soll, am Dienstag zum Auftakt des Prozesses gegen ihn vor dem Thüringer Oberlandesgericht in Jena erweckt.