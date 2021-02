Hannover

In der Krise steigt die Nachfrage nach psychotherapeutischer Unterstützung: Fast um das Neunfache sind die per Videotechnik erbrachten Psychotherapiestunden in der Corona-Pandemie gestiegen. Das zeigen die Auswertungen der Abrechnungsdaten der Techniker Krankenkasse für Niedersachsen. Während im ersten Quartal des vergangenen Jahres noch 1222 Therapiestunden abgerechnet wurden, waren es im zweiten Quartal 2020 bereits 11.884 Stunden. Das entspricht einer Steigerung von 873 Prozent.

Dirk Engelmann, Leiter der TK-Landesvertretung in Niedersachsen betont, dass „glücklicherweise Betroffene heute in der Pandemie Zugang zur Behandlung im Rahmen von Videosprechstunden haben.“ Notwendige Therapiegespräche seien so in vielen Fällen ohne Infektionsrisiko schnell, unkompliziert und auch über größere Entfernungen möglich. „Die massive Steigerung zeigt insgesamt den Bedarf an digitaler Therapieunterstützung dort, wo es fachlich möglich und sinnvoll ist.“ Niedersachsen ist neben Nordrhein-Westfalen und Thüringen in der Spitzengruppe der Länder mit der größten Zunahme an Videosprechstunden in der Psychotherapie.

Von Susanna Bauch