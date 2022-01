Hannover

Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen müssen sich immer mehr Eltern mit der Frage auseinandersetzen, wie sie sich richtig verhalten, wenn ihr eigenes Kind an Corona erkrankt oder wenn es engen Kontakt zu einem Infizierten hatte. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Quarantäne, Absonderung und Kinderkrankengeld.

Ein Mitschüler in der Klasse meldet einen positiven Schnelltest – was heißt das für die anderen Schüler?

Gibt es einen Verdachtsfall in der Klasse, müssen sich alle Mitschüler fünf Tage hintereinander selbst testen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Alle Kinder und Lehrkräfte dieser Lerngruppe testen sich ungeachtet ihres Impfstatus’ fünf Schultage hintereinander täglich. Da derzeit sowieso eine tägliche Testpflicht für alle ungeimpften Schüler gilt und sie sogar für vollständig geimpfte und geboosterte vom Land dringend empfohlen wird, ändert sich in der Praxis für die allermeisten tatsächlich wenig. Ab dem 2. Februar gilt die tägliche Testpflicht dann auch für vollständig geimpfte Schüler, ausgenommen sind nur bereits geboosterte.

Der positive Schnelltest des Mitschülers bestätigt sich bei der PCR-Testung nicht – was passiert dann?

Das sogenannte Anlassbezogene Intensivtesten (Abit) endet, die tägliche Testpflicht aber bleibt. Ministerpräsident Stephan Weil hat gesagt, ein Ende sei bislang nicht abzusehen.

Der positive Selbsttest wird beim PCR-Test bestätigt – müssen jetzt auch alle Mitschüler in Quarantäne?

Enge Kontaktpersonen müssen sich im Regelfall zehn Tage in Quarantäne begeben, bei Schülern und Kita-Kindern kann die Quarantäne nach fünf Tagen beendet werden, wenn diese sich mit einem Antigen-Schnelltest unter professioneller Aufsicht bescheinigt freitesten. Die Tests können im Testzentrum, beim Arzt oder in einer Apotheke gemacht werden. Für Erwachsene ist das Freitesten frühestens nach sieben Tagen möglich.

Alle Kontaktpersonen, die Krankheitssymptome wie Husten oder Halsschmerzen aufweisen, müssen in Quarantäne bleiben, unabhängig vom Impfstatus. „Sobald Symptome auftreten, muss man sich absondern“, sagt eine Sozialministeriumssprecherin. Freitesten aus der Quarantäne ist Erkrankten erst möglich, wenn sie mindestens 48 Stunden beschwerdefrei sind.

Was ist eine enge Kontaktperson?

Beim Sport in geschlossenen Räumen ist die Infektionsgefahr groß. Quelle: Oliver Dietze/dpa

Das sind Menschen, die in den letzten zwei Tagen oder seit der Durchführung des positiven Tests...

länger als zehn Minuten engen Kontakt ohne Abstand und Maske zu dem Infizierten hatten

mit ihm ohne Mundschutz gesprochen haben

oder länger als zehn Minuten in einem schlecht belüfteten Raum waren.

Gemeinhin fallen darunter Personen desselben Haushalts, Menschen, die mit Erkrankten im Flugzeug oder in der Bahn gesessen haben, im Fahrstuhl standen, zusammen gefeiert, gesungen oder zusammen in geschlossenen Räumen Sport getrieben haben.

Müssen sich alle engen Kontaktpersonen absondern?

Wer dreifach geimpft oder frisch doppelt geimpft ist, muss als Kontaktperson nicht in Quarantäne. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Nein, das kommt auf den jeweiligen Impfstatus an. Ausgenommen sind alle Schüler, die bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, und die frisch vollständig geimpft sind, wobei die letzte Impfung nicht länger als drei Monate zurückliegen darf. Ebenfalls keine Quarantäne gibt es für Kinder, die schon einmal Corona hatten und einmal geimpft sind, wobei der Genesenen-Nachweis nicht älter als drei Monate sein darf oder die Impfung in den letzten drei Monaten nach der Genesung stattgefunden hat.

Wissen die Schulen denn, wann mein Kind seine letzte Impfung hatte?

Das ist unterschiedlich, manche vermerken das Datum, andere notieren nur, ob jemand vollständig geimpft ist oder nicht. Bei mehreren Hundert oder Tausend Schülern kann die Schulleitung nicht den Überblick behalten. Im Zweifel liegt es in der Eigenverantwortung der Eltern, dies mitzuteilen.

Schulen wissen nicht unbedingt, wann welches Kind geimpft worden ist. Eltern müssen dies selbst mitteilen, wenn es um Quarantänefälle geht. Quelle: Stefan Puchner/dpa

Mein Kind hatte Hallentraining – ein Mitspieler oder der Trainer ist PCR bestätigt positiv. Muss ich die Schule oder Kita informieren?

Ja. Und gegebenenfalls das Kind zunächst in Quarantäne lassen.

Der Selbsttest, den mein Kind am Morgen macht, ist positiv – wie soll ich mich verhalten?

Auf jeden Fall das Kind nicht in die Schule schicken, sondern zu Hause lassen. Bei der Schule und in der Kita Bescheid sagen. Persönliche Kontakte sollten vermieden werden, also kein Klavierunterricht oder Fußballtraining. Alle möglichen engen Kontaktpersonen müssen über den Verdachtsfall informiert werden. Mit einem PCR-Test beim Kinderarzt oder in einem Testzentrum kann überprüft werden, ob sich der Verdacht bestätigt oder nicht. Nach den neuen Beschlüssen des Bundes und der Länder soll es jedoch zeitnah Änderungen bei PCR-Tests geben, sie sollen nicht mehr in jedem Verdachtsfall Anwendung finden – jedenfalls nicht kostenfrei. Im Zweifel am besten beim Arzt oder Testzentrum anrufen und nachfragen.

Wie sollten sich berufstätige Eltern verhalten, wenn ihr Kind einen positiven Schnelltest hat?

Zunächst den Arbeitgeber informieren und klären, ob Homeoffice möglich ist. Viele Eltern arbeiten vielleicht ohnehin gerade von Zuhause aus.

Wer kann, sollte sein Kind im Homeoffice betreuen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Und wenn Eltern nicht im Homeoffice arbeiten können und Kinder betreuen müssen?

Dann können sie sogenannte Kinderkranktage nehmen. Wegen der Corona-Pandemie wird der Anspruch für gesetzlich versicherte Eltern in diesem Jahr – wie schon 2021 – erheblich aufgestockt: Statt zehn darf jedes Elternteil für jedes Kind, das noch unter zwölf Jahren ist, sogar 30 Kinderkranktage beantragen, bei mehreren Kindern sind es maximal 65 Tage. Für Alleinerziehende erhöht sich der Anspruch laut Auskunft von Edzard Schönrock vom Verband der Ersatzkassen in Niedersachsen auf 60 Tage pro Kind und 130 für mehrere Kinder. Es ist auch möglich, die Kinderkranktage auf das andere Elternteil zu übertragen, falls der jeweilige Arbeitgeber einen für die Kinderbetreuung freistellt.

Wenn Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen müssen, können sie zusätzliche Kinderkrantage beantragen. Quelle: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Wie hoch ist denn das Kinderkranktagegeld?

Es beträgt 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts aus beitragspflichtigem Arbeitsentgelt der Versicherten. Wenn jemand in den letzten zwölf Monaten vom Arbeitgeber einmalige Zahlungen bekommen hat, wie zum Beispiel Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, beträgt das Kinderkrankengeld sogar 100 Prozent. Allerdings gibt es eine Höchstgrenze: Das sind derzeit 112,88 Euro pro Tag.

Können die Eltern Kinderkranktagegeld auch beantragen, wenn die Bescheinigung vom Gesundheitsamt noch nicht vorliegt?

Ja, sagt Edzard Schönrock vom Verband der Ersatzkassen. Man wisse um die Überlastung der Gesundheitsämter und sei da pragmatisch.

Was ist, wenn mein Kind gar nicht krank ist, sondern vorsichtshalber zu Hause bleibt? Etwa weil es Kontaktperson ist oder der PCR-Test nach einem positiven Schnelltest noch aussteht. Gibt es dann auch Kinderkranktagegeld?

Ja, das ist bis zum 19. März möglich. Gesetzlich Versicherte haben bis dahin Anspruch auf die Corona-Sondertage, wenn sie nicht zur Arbeit kommen können, weil sie ein Kind betreuen müssen, da Schulen, Kitas oder Horte wegen Corona-Fällen teils oder ganz geschlossen sind oder Quarantänemaßnahmen verhängt wurden. Wie Schönrock sagt, halten die Kassen für diese Fälle spezielle Antragsformulare vor.

Mein Kind ist wieder gesund und hat sich das mit einem offiziellen Antigen-Test bescheinigen lassen – darf es jetzt wieder zur Schule?

Ja. Wichtig ist jedoch, umgehend die Schule, die Kita, das Gesundheitsamt und gegebenenfalls andere Freizeiteinrichtungen wie den Sportverein über das Testergebnis zu informieren.

Von Saskia Döhner