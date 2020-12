Herr Prof. Kaufmann, wir erleben Weihnachten und die Vorweihnachtszeit unter erheblichen Ausnahmebedingungen wegen Corona. Hat es so etwas schon gegeben?

Zunächst muss man bedenken, dass die herausragende Bedeutung, die Weihnachten heute für uns hat, eher eine Folge des 19. Jahrhunderts ist. Das hängt mit Familienvorstellungen zusammen, mit einer gepflegten Bürgerlichkeit. Aber die großen Kirchenfeste waren schon von jeher von Epidemien bedroht. Das war in der Vormoderne bis ins 18. Jahrhundert hinein in erster Linie die Pest. Da gab es ähnliche Erscheinungen, wo Personengruppen keinen Zugang zum Gottesdienst hatten, wo etwa Beisetzungen hygienisch gesichert stattfinden mussten.

Wie sahen diese Sicherungen damals aus?

Sie zeigten sich in Ausgrenzungen. So haben wir es in Pest-Zeiten mit Massengräbern zu tun, mit Verbrennungen außerhalb der Ortschaften. Es gab zeitweilig keine individuellen Bestattungen mehr. Man muss sich klarmachen, dass erst im Gefolge der Reformationszeit die Kirchhöfe systematisch außerhalb der Wohngebiete angelegt worden sind, weil man durchaus erkannte, dass von toten Körpern, von Leichen besondere Gefahren für die Überlebenden ausgehen konnten, gerade in einer Epidemie. Man brachte die Gefahr mit Dämpfen in Verbindung, die Pest-Laus als solche war da noch nicht als Gefährder identifiziert. Deshalb legte man sich Schnabelmasken an, in die Aromastoffe eingelassen wurden, um die Luft zu filtern.

Gerüche und Dämonen verbreiteten Unheil

War das der Vorläufer der FFP2-Maske?

In gewisser Weise ja. Die Vorstellung damals war, noch aus der antiken Medizin, dass es bestimmte Dämpfe, Gerüche, Dämonen sind, die Unheil verbreiten. Deshalb hat man alles daran gesetzt, die Atemwege zu schützen.

Gab es damals auch Querdenker, die als Pest-Leugner auftraten, oder ist das eher ein neuzeitliches Phänomen?

Ja, es gibt in der Tat gewisse Parallelen. Mir ist aus Texten Martin Luthers bekannt, dass Leute auch in Pest-Zeiten auf Sicherheits- und Abstandsregeln pfiffen und fröhlich feierten und dies auch noch mit einer religiösen Begründung unterlegten. Das haben wir heute noch in evangelikalen Milieus. Nach dem Motto: Wenn Gott will, dass wir sterben, dann sterben wir eben. Und wenn Gott will, dass wir leben, dann leben wir. Dieses Phänomen ist schon im 16. Jahrhundert greifbar.

„Massive Judenverfolgungen und Judenpogrome sind Folge der großen Pest-Epidemie“: Thomas Kaufmann. Quelle: Uni Göttingen

Suche nach dem Sündenbock

Heute kann man im Briefkasten mit Hinweis auf die Corona-Epidemie freundliche Schreiben der Zeugen Jehovas finden, die auf die letzten Tage und das Weltgericht hinweisen. Sind solche Tage auch Hochzeiten für Apokalyptiker?

Ja, keine Frage. Das schlagende Beispiel ist die große Pest-Epidemie des 14. Jahrhunderts. Seit der Antike brach erstmals eine Riesenepidemie aus, ausgehend von Bordeaux und dem Siegeszug der Pest-Laus hat sich die Seuche über ganz Europa verbreitet. Wir können das genau datieren: Um 1349 geht es los. Und dann treten eine ganze Reihe von sozialpsychologischen Wirkungsmechanismen ein, die regelmäßig im Zusammenhang mit solchen Epidemien grassieren. Erstens sucht man einem Sündenbock. Es finden massive Judenverfolgungen und Judenpogrome statt. In ganzen Städten und Landschaften wird jüdische Population eliminiert. Ein anderes Phänomen sind Geißler-Züge, also Menschen, die der Meinung sind, dass der Zorn Gottes nur durch krasse Bußrituale abgewendet werden kann. So ziehen sie als Flagellanten durch die Lande und tragen, das gehört zur Tragik dieses Phänomens, noch zur Verbreitung der Pest bei, weil sie als mobile Großgruppe agieren.

Heute redet keiner mehr von der Seuche als einer Strafe Gottes, von ein paar religiösen Eiferern abgesehen. Ist das für Sie als Theologen und Historiker ein beruhigendes Ergebnis der Aufklärung?

Schon in der frühen Neuzeit sind Reflexionen im Gange, ja schon im Alten Testament, wie Krankheitswellen zu erklären sind. Da gibt es nicht nur die Erklärung, dass Gott selbst die Pestpfeile schießt. Es können auch gefallene Engel sein oder böse Geister, die Gott duldet, denen er einen gewissen Spielraum einräumt – sofern man grundsätzlich von einer gewissen Allmachtstheorie ausgeht. Martin Luther diskutiert diese Frage in einem Pest-Sermon von 1528 sehr ausführlich und kommt zu dem Ergebnis, dass Gott auf der Seite der Leben rettenden Kräfte steht, dass Gott die Medizin entwickeln hilft und dass die Theorie von der Strafe Gottes zum Verstehen der Epidemie denkbar ungeeignet ist.

Und immer wieder tritt Antisemitismus auf

Heute gibt es auch Sündenböcke und Verschwörungstheorien, etwa dass Bill Gates die Corona-Epidemie in die Welt gebracht hat, weil seine Stiftung die Abgabe von Medikamenten fördert. Haben Sie dafür eine Erklärung?

Das ist sozialpsychologisch ein recht schlichter Mechanismus. Unerklärliches wird auf eine vermeintlich rationale Ursache zurückgeführt. Für jemanden, der religiös codiert ist, liegt das nicht fern. Zudem ist ein bestimmter Set von Verschwörungstheorien in der abendländischen DNA abgespeichert und hängt relativ häufig mit Antisemitismus zusammen.

Man vergleicht Corona heute mit der Spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg. Merkwürdigerweise haben viele von uns von der Spanischen Grippe erst im Zusammenhang mit Corona gehört ...

Die Spanische Grippe ist relativ gut erforscht. Man geht heute davon aus, dass es mehr Opfer durch die Spanische Grippe als Tote des Ersten Weltkrieges gegeben hat. Dennoch ist die heutige Corona-Epidemie analogielos. Denn im Gegensatz zur Spanischen Grippe kann man bei Corona genau datieren, wo sie losging, welchen Verlauf sie wann und wo nahm und nimmt, während man bei der Spanischen Grippe erst im Nachhinein wahrnahm, welche Ausmaße diese Katastrophe hatte. Zu Anfang des 20. Jahrhunderts waren unsere Kommunikationsmittel noch nicht so weit. Insofern stehen wir vor einer neuen Phase der Wahrnehmung von Epidemien. Diese begannen freilich schon mit der Sesshaftwerdung des Menschen und der Domestikation von Tieren.

Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann Thomas Kaufmann ist ein international renommierter Kirchenhistoriker. Der 1962 in Cuxhaven geborene Theologe und Historiker lehrt an der Universität Göttingen mit den Schwerpunkten Reformation und Frühe Neuzeit. Besonders weite Verbreitung fand sein Buch „Erlöste und Verdammte“, das die Geschichte der Reformation in Europa plastisch und originell beschreibt. Im Ehrenamt ist er Abt des Klosters Bursfelde. 2020 erhielt er den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis und wurde als auswärtiges Mitglied in die British Academy gewählt.

Wenn Sie mit dem Jahrhunderte-Blick des Kirchenhistorikers auf Corona blicken, was zeichnet diese Krise aus?

Das Herausfordernde ist, dass wir so viel über die Gründe wissen und uns wie keine Zivilisation vorher präventiv vor der Pandemie schützen könnten. Aber zugleich haben wir Schwierigkeiten, uns an bestimmte Regeln zu halten, weil wir uns an einen Lebensstil gewöhnt haben, der durch ein hohes Maß von Freiheit und Individualität geprägt ist. Nun kommt ein Virus, das uns in dieser Hinsicht Grenzen setzt, wie es keine staatliche Macht in den letzten 50, 60 Jahren jemals vermocht hat. Unser individualisierter Lebensstil kollidiert mit einer irrationalen, kollektiven Bedrohung durch ein Virus, in dem wir auf unsere biologische Existenz reduziert sind. Keine Intellektualität schützt uns davor, nur soziale Praktiken. Das Virus ist völlig eigenschaftslos und wirkt wie eine überführende Macht, die uns auf Probleme unserer Zivilisation hinweist.

Die Machtergreifung einer winzigen Partikel

Man kann sagen: Du bist nichts und das Virus ist alles ...

Das ist im Grunde die Erfahrung, die wir machen mussten. Die übermäßige Präsenz einer winzigen Partikel, die zur gewaltigen Macht anwächst. Sie macht uns die hochgradige Fragilität unserer Zivilisation sichtbar, wie ich es noch vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätte. Man wird gewiss später unterscheiden zwischen einer prä- und einer postcoronalen Wahrnehmung der Dinge. Wir werden etwa gewisse Krisenerscheinungen der Staatlichkeit, die Ergebnis neoliberaler Ideologie gewesen sind, durch die Erfahrung der letzten Monate anders beurteilen.

Zum Beispiel?

Wir machen doch die Erfahrung, dass unser Staatswesen verdammt gut funktioniert und dass der Großteil der Bevölkerung, wenn man von einigen Irregeleiteten absieht, die Schutzfunktion staatlicher Fürsorge in hohem Maße zu schätzen weiß.

Von Michael B. Berger