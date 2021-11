Hannover

Am Dienstagnachmittag ist es an einem Impfbus in der Braunschweiger Innenstadt zu einem gewalttätigen Zwischenfall gekommen. Ein 52-Jähriger war in der Warteschlange zunächst mit „Querdenker“-Parolen aufgefallen. Im Zuge seiner Corona-Impfung ging er dann den Arzt Phillip K. an, der an diesem Tag am Herzogin-Anna-Amalia-Platz Spritzen verabreichte. K., der seinen vollständigen Namen nicht preisgeben will, hatte den Vorfall bei Twitter geschildert. Hier erzählt er, wie es zum Angriff auf ihn kam.

„Der Herr war bereits in der Schlange aufgefallen“, sagt K. über den späteren Angreifer. Er habe andere Wartende angesprochen und Verschwörungsfantasien verbreitet. Schließlich sei der 52-Jährige mit seinem nicht richtig ausgefüllten Anamnesebogen zu K. in den Impfbus gekommen. „Er wollte sich nur unter Protest impfen lassen, weil er sich von der Regierung dazu gezwungen fühle“, so der 31-Jährige Mediziner, der im Braunschweiger Umland lebt.

Angriff im Impfbus

Es kam zum Beratungsgespräch. Im Verlauf soll der 52-Jährige aggressiv geworden sein. Wie K. berichtet, hatte er bereits die ersten Einträge im Impfpass des Mannes ausgefüllt, als dieser sich plötzlich Bedenkzeit nahm und den Bus verließ. „Seinen Impfpass hat er vergessen.“

Als der 52-Jährige das bemerkte, kehrte er zurück – offensichtlich noch aufgebrachter. „Ich habe mich gerade an einem Stehtisch in der Tür des Busses unterhalten, als der Mann ankam und mich schubste“, sagt K.. Dann schlug ihn der Impfverweigerer in Richtung Kopf. „Ich konnte den Schlag abwehren, wurde an der Brust getroffen und geriet ins Stolpern.“

52-Jähriger verletzt Polizisten

Der Mann ergriff sofort nach der Attacke die Flucht. K. und eine Kollegin nahmen die Verfolgung auf und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnten den Mann aus dem Landkreis Wolfenbüttel schließlich stellen. „Der Mann sperrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und konnte nur unter großer Mühe mit auf die Dienststelle genommen werden“, teilt die Polizei Braunschweig mit.

Ein Beamter wurde dabei leicht verletzt. Der 52-Jährige wurde nach der Klärung des Sachverhaltes entlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn.

Viele Reaktionen bei Twitter

K. arbeitet seit Juni regelmäßig in mobilen Impfteams. „Ich wurde schon beleidigt, aber noch nie angegriffen“, sagt er. Noch am Dienstag entschloss sich der 31-Jährige über den Vorfall zu twittern. Die Resonanz ist groß, Tausende Nutzer haben reagiert. „Die Rückmeldung ist eher positiv und solidarisch“, sagt K. Doch er habe auch Anfeindungen von Corona-Leugnern und „Querdenkern“ erhalten.

Doch weder davon, noch vom körperlichen Angriff will er sich einschüchtern lassen. „Sonst würde ich zeigen, dass der Mann etwas erreicht hätte“, sagt K. „Und das lasse ich nicht zu.“ Bei Twitter schrieb K. noch: „Wir lernen draus und impfen nicht mehr ohne Sicherheitsdienst.“

Von Manuel Behrens