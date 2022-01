Hannover

Nach einer zweitägigen Pause übermittelt das Landesgesundheitsamt Niedersachsen (LGN) erst am Sonntag wieder aktuelle Corona-Zahlen aus dem Gesundheitsämtern der Städte und Kreise an das Robert-Koch-Institut – und zwar gebündelt für die Tage von Silvester bis zum 2. Januar. Die Daten lägen damit für den „ersten Situationsbericht“ des RKI nach dem Jahreswechsel vor, der am Montag erscheint, heißt es in einer Pressemitteilung des LGN. Ähnlich sei es bereits an den Weihnachtsfeiertagen gehandhabt worden.

Das Landesgesundheitsamt weist daraufhin, dass die Daten zwar gebündelt an einem Tag übermittelt werden, die Berechnung der Sieben-Tages-Inzidenz aber nach dem Datum erfolgt, an dem die Neuinfektion elektronisch erfasst wurde. Auf die Sieben-Tages-Inzidenz am 3. Januar und den folgenden Tagen habe die Form der Übermittlung deshalb keine Auswirkungen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zahlen zur Hospitalisierung und Intensivbelegung sind aktuell

Grundsätzlich gehen das RKI und auch das Landesgesundheitsamt aber derzeit davon aus, dass die erfassten Neuinfektionen nicht die tatsächliche Corona-Lage widerspiegeln. Es werde über die Feiertage weniger getestet und auch weniger gemeldet. Die Hospitalisierungsrate und die Zahlen zur Auslastung der Intensivbetten seien davon aber unberührt. Sie geben den aktuellen Stand wieder.

Von HAZ