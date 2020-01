Hannover

Die Grünen verlangen von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) und der Deutschen Bahn, intensiv in den Bau von Fahrradparkhäusern zu investieren. Innerhalb von fünf Jahren könnten mit Unterstützung des Bundes „50 kleinere und größere Fahrradparkhäuser an Knotenpunkten in Niedersachsen entstehen“, sagt der Grünen-Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler aus Hannover. „Das Potential in Niedersachsen ist gigantisch“, betonte der Abgeordnete. Allerdings müsse der Minister dem Radverkehr endlich Priorität einräumen. „Verkehrswende und Klimaschutz kommen nicht von allein“, meinte Kindler.

Bund soll jährlich 100 Millionen Euro zuschießen

Die Grünen fordern, dass der Bund für den Bau von Radparkhäusern jährlich 100 Millionen Euro zur Verfügung stellt. Da der Bund der alleinige Eigentümer der Bahn ist, könnte er das Unternehmen dazu verpflichten, an den Bahnhöfen Fahrradparkhäuser zu errichten.

Ministerium weiß nicht, wie viele Radparkhäuser es gibt

In Städten wie Amsterdam, Rotterdam oder Kopenhagen gehörten Fahrradparkhäuser für mehrere Zehntausend Räder längst zum Stadtbild. In Niedersachsen gibt es derzeit lediglich neun Radstationen, davon zwei in Hannover. Ein weiteres Fahrradparkaus mit zwei gläsernen Türmen plant die Region derzeit in Wunstorf.

Kindler zeigte sich erstaunt, dass das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage der Grünen nicht sagen konnte, wie viele Fahrradparkhäuser es in Niedersachsen gibt. Nach Ansicht von Kindler böten Fahrradparkhäuser mehr Platz, mehr Sicherheit und mehr Komfort für die Pendler, die mit Fahrrad, Bus und Bahn unterwegs sind.

Von Mathias Klein