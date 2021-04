Göttingen

Acht Monate ist es schon her, dass es an einem Wohnkomplex in der Groner Landstraße in Göttingen zu schweren Ausschreitungen gekommen ist. Wütende Bewohner attackierten Polizeibeamte mit Flaschen, Pflastersteinen, Metallstangen und Holzlatten, einige versuchten auch, mit Möbeln und brennenden Mülleimern die Absperrungen rund um den Gebäudekomplex zu durchbrechen.

Polizisten haben sich vor dem Wohnkomplex postiert um zu verhindern, dass Bewohner die Quarantäne durchbrechen. Quelle: Swen Pförtner

Die Menschen waren aufgebracht, weil die Stadt über das gesamte Hochhaus eine Quarantäne verhängt hatte, nachdem mehr als 120 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Inzwischen ist die strafrechtliche Aufarbeitung angelaufen. 28 Anklagen seien wegen der Vorfälle am 20. Juni vor dem Amtsgericht Göttingen anhängig, sagt Gerichtssprecher Oliver Jitschin.

Vorwurf: Landfriedensbruch

Die Fälle sind nach Jitschins Angaben durch Videoaufnahmen dokumentiert. Einige dieser Verfahren sollen in der kommenden Woche verhandelt werden. Die Angeklagten müssten sich zumeist wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, gefährlicher oder versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie schweren Landfriedensbruchs verantworten.

Einige Verfahren sind bereits abgeschlossen. Bei leichteren Fällen hätten die Angeklagten Geldstrafen von bis zu 100 Tagessätzen erhalten, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, Sebastian Zwiebel. In einem Fall habe ein Angeklagter eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten erhalten, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Dieser habe zu den Hauptakteuren gezählt. Verfahren, die sich gegen Jugendliche richteten, seien dagegen eingestellt worden.

Eine Ausnahmesituation

Bei der Urteilsfindung habe man stets zugunsten der Angeklagten berücksichtigt, dass sie sich in einer Ausnahmesituation befunden hätten, sagt Gerichtssprecher Jitschin. Aufgrund der über das gesamte Gebäude verhängten Quarantäne seien sie mehrere Tage lang auf engstem Raum eingesperrt gewesen, außerdem sei es an jenem Sonnabend im Juni sehr heiß gewesen.

Polizisten stehen im Juni 2020 vor dem unter Quarantäne gestellten Wohngebäude in der Göttinger Innenstadt. Quelle: Swen Pförtner

Die Situation war eskaliert, nachdem eine von der Gruppe Basisdemokratische Linke angemeldete Demonstration gegen „Mietenwahnsinn“ zu dem Gebäudekomplex gezogen war. Nach Angaben der Polizei hatten sich daraufhin rund 200 Bewohner draußen versammelt und versucht, die Absperrung zu durchbrechen. Die Polizei musste daraufhin Verstärkung hinzuziehen, in der Spitze waren 300 Beamte im Einsatz. Elf Polizisten sollen verletzt worden sein, drei von ihnen seien dienstunfähig gewesen.

Ein sozialer Brennpunkt

Der Wohnkomplex gilt als sozialer Brennpunkt. Viele der hier lebenden Menschen befinden sich am untersten Ende der Sozialskala, darunter auch zahlreiche Drogenabhängige.

Nach Angaben von Sozialdezernentin Petra Broistedt sind die Wohnungen zwischen 19 und 37 Qua­dratmeter groß, teilweise lebten dort Familien mit bis zu fünf Kindern. Nachdem bei medizinischen Untersuchungen festgestellt worden war, dass sich zwei Bewohnerinnen mit dem Virus infiziert hatten, habe man anfangs noch die Hoffnung gehabt, die Infektionen ohne Quarantäne-Maßnahmen eindämmen zu können. Doch als innerhalb von zwei Tagen fast ein Fünftel der Bewohner positiv getestet wurde, sei klar gewesen, dass sich die Infektionsketten ohne Quarantäne nicht würden unterbrechen lassen.

Von Heidi Niemann