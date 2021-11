Eine Ratte in der Toilette, Panik und eine unseriöser Kammerjäger: Sven Pantermehl aus Rostock-Evershagen, verlor viel Geld, als er eine vermeintliche Notrufnummer wählte. Das ist seine warnende Geschichte.

Erst Ratte im Klo, dann abgezockt: Student zahlt fast 1000 Euro an Kammerjäger

Rostock - Erst Ratte im Klo, dann abgezockt: Student zahlt fast 1000 Euro an Kammerjäger

Rostock - Erst Ratte im Klo, dann abgezockt: Student zahlt fast 1000 Euro an Kammerjäger