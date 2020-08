Mehr als 200 Beamte von Zoll und Polizei sind seit Dienstagmorgen an einer Razzia gegen einen Drogenring beteiligt. Die Ermittler schlugen an insgesamt 13 Orten in der Region Hannover und im Kreis Holzminden zu. Die fünf Verdächtigen sollen im großen Stil Cannabis und Kokain importiert haben. Außerdem errichteten sie eine Hanfplantage.