Reaktionen auf die Kommunalwahl: Weil spricht von buntem Bild

Hannover

Der SPD-Landesvorsitzende Stephan Weil glaubt nicht, dass das Abschneiden seiner Partei bei der Kommunalwahl am 12. September Rückschlüsse auf den Ausgang der Bundestagswahl in 14 Tagen erlaubt. „Erkenntnisse für die Bundestagswahl gibt es keine“, sagte Weil am Montag. Der SPD-Politiker betonte, dass bei einer Kommunalwahl die jeweiligen Personen im Vordergrund stünden und nicht die Parteien. Sie habe, was die SPD betrifft „ein buntes Bild“ abgegeben. Das Ziel, nach 40 Jahren kommunalpolitisch die stärkste Kraft in Niedersachsen zu werden, habe man leider verpasst, sagte Weil, wenn auch knapp. „Das ist allerdings auch ein Titel, für den man sich nichts kaufen kann.“

AfD spielt keine große Rolle

Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis lag die CDU insgesamt mit 31,7 Prozent vor der SPD (30 Prozent) sowie vor den Grünen, die 15,9 Prozent erzielten und der FDP mit 6,5 Prozent. Die AfD schnitt mit 4,6 Prozent ab, die Linken mit 2,8 Prozent. Weil bezeichnete es als erfreulich, „dass die AfD in Niedersachsen nicht über eine Randexistenz hinaus kommt“.

Weil sagte, es sei sehr erfreulich, dass die SPD-Kandidaten bei den Stichwahlen in vielen Fällen vorne liege. „Da ist am 26. September noch was zu holen.“ Das Abschneiden des SPD-Kandidaten in Hannover, Steffen Krach, nannte Weil hervorragend. Dass die SPD im Stadtrat Hannovers knapp hinter den Grünen liegt, hängt für Weil auch mit der Affäre um den früheren hannoverschen Oberbürgermeister Schostok zusammen. „Die SPD hat in Hannover 2019 sehr bittere Zeiten hinter sich. Ich sehe das jüngste Ergebnis als Zeichen der beginnenden Stabilisierung. Mit der hannoverschen SPD ist wieder zu rechnen.“

Althusmann lobt Kampfwillen der CDU

Im Gegensatz zu Weil sieht der CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann das Ergebnis der Kommunalwahl als starkes Signal auch für die Bundestagswahl. „Allen Unkenrufen zum Trotz hat die niedersächsische CDU gezeigt, dass sie kämpfen und siegen kann. Wir haben trotz Gegenwind sturmfest gestanden.“ Insgesamt habe man bei dieser Wahl „mehr Licht als Schatten“ gesehen. Auch Althusmann nannte es erfreulich, „dass die AfD in Niedersachsen so gut wie keine Rolle spielt“. Zu der Bemerkung Weils, man könne aus der Kommunalwahl keine Erkenntnisse für die Bundestagswahl in vierzehn Tagen ziehen, meinte Althusmann, das sei „angesichts der aufgewühlten Berichterstattung der letzten Tage zu kurz gesprungen“. Die Landes-SPD habe doch mit Hinweis auf den Bundestrend darauf gesetzt, stärkste kommunalpolitische Kraft zu werden und das sei misslungen. Bei der Bundestagswahl sei noch nichts entschieden.

Keine Empfehlungen für die Stichwahlen

Die Grünen-Landes-Chefin Anne Kura betonte, dass die Grünen die eigentlichen Gewinner dieser Kommunalwahl seien, weil sie im Gegensatz zu CDU und SPD zugelegt hätten. „Grüne Politik hat überall große Zustimmung erfahren.“ Kura und ihr Mitvorsitzender Hans-Joachim Janßen betonten, bei den anstehenden Stichwahlen jetzt keine Empfehlungen für die Wahl eines SPD- oder CDU-Kandidaten zu geben. „Das ist die Entscheidung der kommunalen Mandatsträgerinnen vor Ort.“ Das Ergebnis der Stadtratswahl in Hannover, wo sich die Grünen knapp vor die SPD schoben, habe „untermauert, dass es keine Erbhöfe mehr gibt“, sagte Kura.

Auch FDP-Landesvorsitzender Stefan Birkner zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Kommunalwahl. Es sei das zweitbeste seit 1981. Die FDP könne flächendeckend auftreten und habe in sehr vielen Gemeinderäten Fraktionsstatus. Birkner hob das gute Abschneiden von Landtagsfraktionsgeschäftsführer Christian Grascha hervor, der bei der Landratswahl in Northeim 40 Prozent der Stimmen erzielte. „Das ist schon ein tolles Ergebnis“. Auch dass die FDP in der Landeshauptstadt Hannover künftig mit vier statt drei Stadträten vertreten sei, sei erfreulich.

Von Michael B. Berger