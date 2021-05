Hannover

„Ist es gerecht, wenn Geimpfte alles dürfen?“ – diese Frage diskutierte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstagabend bei einer Podiumsdiskussion mit Experten und Expertinnen aus den Bereichen Recht, Medizin, Kirche und Ethik. Die Staatsrechtler wie Volker Epping von der Universität Hannover antworteten glasklar, dass wenn die Gefahrenlage abnehme, der Staat die Grundrechte wieder zurückgeben müsse. Die Medizinprofessorin Eva Hummers meinte, die Rückgabe der Rechte sei kein medizinisches Thema – „aber meinem Gefühl von Fairness widerspricht es“.

Normales Leben – aber mit Abstand

Der Lungenspezialist Tobias Welte von der MHH betonte, man müsse nun lernen, mit der Pandemie zu leben. Er schätzt, dass man in sechs bis acht Wochen schon in ein relativ normales Leben zurückkehren könne – unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln. Die zugeschaltete Vorsitzende des Ethikrates Alena Buyx meinte, man müsse „etwas entwickeln“ für die Kinder, die nicht geimpft werden würden: „Müssen sie in Quarantäne, wenn sie mit den geimpften Eltern von einer Reise zurückkommen?“ Ungerechtigkeiten im Umgang mit der jungen Generation sorgen auch Hannovers Landesbischof Ralf Meister: „Viele fragen, wann sind wir endlich dran?“

Eine Übergangszeit

Einig waren sich alle, dass man derzeit in einer Übergangszeit lebe, in der man etwa mit umfangreichen Testungen Spannungen mildern könne. Die vorhandenen Spannungen dürften nicht zu Spaltungen führen, warnten nicht nur Buyx, sondern auch Vertreterinnen der alten wie der jungen Generation. Der zugeschaltete Jurist Stefan Huster beklagte, dass sich auch der Ethikrat viel zu spät mit der Gerechtigkeitsfrage auseinandergesetzt habe. „Die Entscheidung, etwa die Lehrer beim Impfen zu priorisieren, hat weniger mit Medizin, aber mehr mit Bildung zu tun“, was Huster ausdrücklich begrüßte.

Von Michael B. Berger