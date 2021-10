Lütjenburg

So viel kommt selten auf einen einzelnen Anlieger zu: Der Landwirt Ulrich Albert muss endgültig die rekordverdächtige Summe von rund 190.000 Euro an Straßenausbaubeiträgen an die Stadt Lütjenburg zahlen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht in Schleswig und bestätigte ein Urteil der Vorinstanz aus dem Jahr 2017.

Der Fall aus dem Lütjenburger Nienthal geriet bundesweit in der Schlagzeilen. Die Bild-Zeitung titulierte den Betroffenen liebevoll „Bauer Uli“. Weniger gut kam die Stadt in dem Boulevard-Blatt weg, die „als gemeinste Gemeinde Deutschlands“ gegeißelt wurde. In den sozialen Medien überschlugen sich die Pöbeleien gegen Lütjenburg.

Morddrohungen gegen Lütjenburger Bürgermeister

Auf dem Tisch von Bürgermeister Dirk Sohn landeten anonyme Schreiben, die durchaus als Morddrohung zu verstehen waren. Die Familie Ulrich sah sich einem Ansturm von Medienvertretern gegenüber. Das Telefon stand nicht still. Ein Fernsehsender versuchte, Ulrich Albert in eine Talkshow zu locken, was er aber ablehnte. Eine Welle der Solidarität und des Zuspruchs erreichte ihn von Menschen aus ganz Deutschland.

Wieso muss ein Anlieger die stattliche Summe von exakt 189.736,33 Euro zahlen? Die Baukosten für das etwa einen Kilometer lange Straßenstück beliefen sich auf 615.000 Euro. Die Straße wurde schon im Jahr 2011 erneuert.

Albert ist der größte Landbesitzer entlang der Straße

Ulrich Albert hat das Pech, das seine Felder links und rechts des Weges liegen, der durch eine eiszeitliche geprägte Landschaft führt. Er, als größter Landbesitzer vor Ort, sollte den Löwenanteil der Baukosten tragen. Zu Recht, wie das Oberverwaltungsgericht jetzt abschließend entschieden hat.

Der Fall hat eine pikante Note. Die Stadt Lütjenburg plante ursprünglich ein Erlebniszentrum im Nienthal am Ende der Straße, zu dem 100.000 Besucher im Jahr erwartet worden waren. Das Projekt scheiterte jedoch. Die Rechtsanwälte des Landwirts führten an, dass die Straße überhaupt nur für die Besucher des Erlebniszentrums gebaut worden wäre, die mit Auto und Bus angereist wären. Der Vorteil für ihren Mandanten sei nur gering.

Ursprungsforderung der Stadt Lütjenburg lag bei 220.000 Euro

Die Rechtsvertreter der Stadt argumentierten, dass im Falle des Museumsbaues die Straße noch breiter gewesen wäre. Der jetzige Zustand sei schon die abgespeckte Version. Vorher sei der Weg kaum besser als eine Schotterpiste gewesen. Er habe einfach neu angelegt werden müssen.

Ursprünglich forderte die Stadt sogar 220.000 Euro von dem Landwirt ein. Das Verwaltungsgericht rechnet in erster Instanz aber einige Kosten für Straßenlaternen und Stromkabel aus der Summe heraus. Diese waren nicht umlagefähig.

„Im Grunde habe ich nichts anderes erwartet“, sagte Lütjenburgs Bürgermeister Dirk Sohn. Das Urteil bestätige, dass die Stadt das Verfahren richtig abgearbeitet habe und die Satzung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen korrekt sei. Mehr dürfe er aus Datenschutzgründen nicht zu dem Fall sagen.

„Ich bin enttäuscht“, sagt Ulrich Albert zu der Entscheidung des Gerichts. Er sei immer bereit gewesen, für den Ausbau der Straße zu bezahlen. „Aber doch nicht in dieser Höhe.“

Albert stottert die Schulden bei der Bank ab

Schon vor vier Jahren zahlte der Landwirt bereits die volle Summe an die Stadt Lütjenburg. Dafür nahm er einen Kredit bei seiner Bank auf. Einen Teil hat er in Raten schon zurückgezahlt. „Je nachdem, was wir leisten können.“ Es sind nicht nur die 189.000 Euro, die auf Albert zukommen. Daneben haben sich weitere Kosten angesammelt unter anderem für Rechtsanwälte in Höhe von über 50.000 Euro. Und der Lütjenburger ist nicht rechtsschutzversichert. Jetzt weiter streiten vor Gericht? Dazu neige er nicht, sagt der 65-Jährige. „Irgendwann muss das Ding mal zu Ende sein.“

Von Hans-Jürgen Schekahn