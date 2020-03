Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) hat in der Corona-Krise zu Zusammenhalt im Land aufgerufen. „Diese Krise ist für unsere Gesellschaft eine Bewährungsprobe, vielleicht sogar ein Charaktertest“, sagte Weil am Mittwoch im Landtag in Hannover. „Egoismus oder Zusammenhalt? Die Antwort ist eindeutig: Wir brauchen eine starke Gemeinschaft, um die einzelnen Mitglieder unserer Gesellschaft zu schützen.“ Egoismus riskiere Leben, Gemeinsinn schütze Leben – darum müsse es in diesen Tagen und Wochen gehen. Das Virus werde unser Leben noch ein oder zwei Jahre prägen.

Im nächsten Jahr werde Niedersachsen 75 Jahre alt, sagte Weil. „Abgesehen von den Anfangsjahren, als buchstäblich Hungersnot zu bewältigen war, erleben wir derzeit wohl die größte Herausforderung für unser Land in dieser langen Zeit“, so der Ministerpräsident. „Arbeiten wir gemeinsam daran, im nächsten Jahr feststellen zu können: Niedersachsen, das ist eine starke Gemeinschaft und ein starker Staat!“

Von HAZ/lni