Ist das Risiko, sich mit dem Coronavirus zu infizieren oder sogar daran zu sterben, in armen oder sozial benachteiligten Regionen höher als in besser gestellten? Die Ergebnisse zweier Studien des Robert-Koch-Instituts haben vor Kurzem für Aufsehen gesorgt. Beide weisen eine Verbindung von sozialem Status und dem Risiko an Covid-19 zu erkranken oder sogar zu versterben, nach. Gezielte Analysen für bestimmte Bundesländer wie Niedersachsen oder bestimmte Kreise oder Städte in Niedersachsen habe man aber nicht durchgeführt, heißt es auf Nachfrage. Die Analysen beruhten auf bundesweiten Betrachtungen.

Immer wieder Ausbrüche in größeren Wohnsiedlungen

Zumindest die Regionsverwaltung Hannover bestätigt jetzt aber einen Zusammenhang, der ebenfalls in diese Richtung weist. Beengte Wohnverhältnisse – insbesondere von Familien – seien ein signifikantes Kriterium für die Gefahr einer Corona-Infektion. Das sagte eine Sprecherin auf Anfrage der HAZ. Es habe in der Vergangenheit immer wieder Ausbrüche in größeren Wohnsiedlungen und auch in Gemeinschafts-Wohneinrichtungen gegeben und werde sie auch weiter geben, hieß es weiter. Je enger die Wohnverhältnisse seien, desto mehr Begegnung finde zwangsläufig statt – unabhängig vom Einkommen. Dabei wirke sich besonders aus, dass die britische Virusvariante deutlich ansteckender sei als das ursprüngliche Virus.

Region Hannover korrigiert ihren Kurs in der dritten Welle

Das ist umso bemerkenswerter, als Stadt- und Regionsverwaltung Ende Juni 2020 nach einem massiven Ausbruch in zwei Göttinger Hochhausburgen in Brennpunktvierteln jeden Zusammenhang zwischen Wohnsituation und Virusinfektion bestritten. Es habe bisher keinen Ausbruch in einem größeren Wohnkomplex gegeben, sagten beide Behörden damals unisono: Es gebe weder einen rechtlichen noch einen menschlichen Grund, Hochhausburgen insbesondere in Brennpunktvierteln verstärkt ins Auge zu fassen. „Die Krankheit kann jeden treffen“, hieß es damals. Den RKI-Studien zufolge erkrankten zu Beginn der Infektionswellen im Gegenteil sogar vermehrt die Wohlhabenden und nicht die Menschen in sozial und finanziell schwachen Regionen. Bis August 2020 nahm der Anteil an Corona erkrankter wohlhabender Menschen aber rapide ab.

Verbreitung auch in klassischen Einfamilienhaussiedlungen

Der Regionsverwaltung Hannover zufolge sind prekäre Arbeitsverhältnisse ein weiterer Grund, der das Risiko für Ansteckungen erhöht. Infektionen würden im Büro wie in Produktionsstätten weitergetragen, sagt eine Sprecherin. Aber in prekären Arbeitsverhältnissen seien die Menschen auf das Einkommen angewiesen und – so die Erfahrung der Verwaltung – im Fall einer leichten Infektion eher geneigt, trotzdem zur Arbeit zu kommen. Neben den Ausbrüchen in enger Wohnbebauung beobachtet die Region zudem insbesondere seit der Verbreitung der britischen Virusmutation immer wieder örtliche Verbreitungen im ländlichen Bereich und in klassischen Einfamilienhaus-Siedlungen.

Region gibt keine Daten heraus, Köln und Berlin schon

Bemerkenswert ist überdies: Die Erkenntnisse der Regionsverwaltung beruhen auf stadt- und ortsteilbezogenen Daten. Diese liegen für alle Regionskommunen vor. Sozialräume orientierten sich nicht zwangsläufig an Stadtteilgrenzen, sodass die Region Hannover stärker auf tatsächliche örtliche und soziale Zusammenhänge schaute, heißt es weiter. Zu einzelnen Einrichtungen und Stadtteilen gebe man aus Sorge vor Stigmatisierung aber keine Auskünfte. Großstädte wie Bremen, Köln oder Berlin allerdings erheben ähnliche kleinräumige Daten und veröffentlichen diese auch. Das Ergebnis: Die Unterschiede zwischen den Bezirken sind gravierend – und oft wohl auf die soziale Lage zurückzuführen.

Das niedersächsische Landesgesundheitsamt führte zudem Analysen auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte durch. Auf dieser Ebene konnte kein Zusammenhang zwischen sozialer Benachteiligung und den jeweiligen Meldeinzidenzen festgestellt werden, heißt es in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage der niedersächsischen Grünen. Speziell für die Sars-CoV-2-Infektion können beengte Wohnverhältnisse aber zu einem Erkrankungsrisiko beitragen sowie Beschäftigungsverhältnisse, die keine Tätigkeit im Homeoffice ermöglichen.

Aktiv mit Testteams in auffällige Wohngebiete

Man gehe aktiv mit Testteams in Wohngebiete und Kommunen mit auffälligem Infektionsgeschehen, sagt eine Regionssprecherin jetzt. Dafür würden – wenn notwendig – auch Dolmetscher hinzugezogen. Diese seien zum Teil auch in der Nachverfolgung im Einsatz. Darüber hinaus startet die Region Hannover eine mehrsprachige Plakatkampagne, die auf die Social-Media-Kanäle ausgedehnt wird. Für Wohnbaugesellschaften habe man mehrsprachige Flyer zum Aushängen erstellt.

Von Jutta Rinas