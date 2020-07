Region Hannover: Erzieher soll mehrere Kita-Kinder missbraucht haben

Wennigsen

Schwere Vorwürfe gegen einen Erzieher aus Wennigsen: Der Mann soll mehrere Kinder in der Kita Vogelnest sexuell missbraucht haben. Die Staatsanwaltschaft Hannover bestätigte am Montag Ermittlungen gegen den Mann. Der Erzieher ist seit Anfang Juli vom Dienst freigestellt.

Eine Mutter hatte den Erzieher der Polizei gemeldet, nachdem ihr Kind „merkwürdige Bemerkungen“ gemacht habe, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thomas Klinge. Die Polizei habe daraufhin umgehend Ermittlungen eingeleitet. „Der Verdächtige hat weitgehend eingeräumt, Kinder sexuell belästigt zu haben“, sagte Klinge. Allerdings ermittele die Staatsanwaltschaft weiter gegen den Mann wegen des schwerer wiegenden Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs, weil die Aussage der Eltern einen Missbrauch nahelege.

Anzeige

Arbeitete der Erzieher in mehreren Kitas?

„Momentan sieht es so aus, als könnte der Erzieher mehrere Kinder missbraucht haben“, sagte Klinge weiter, konnte aber nicht sagen, um wie viele Fälle es sich handelt. Dass der Erzieher an mehreren Kitas als sogenannter Springer gearbeitet hat, konnte Klinge nicht bestätigen. Allerdings spricht die Tatsache, dass die Gemeinde Wennigsen Eltern aus mehreren Einrichtungen über die Vorfälle informiert hat, dafür.

Weitere HAZ+ Artikel

Wie Klinge weiter sagte, saß der Verdächtige vorübergehend in Untersuchungshaft. Am 1. Juli wurde Haftbefehl gegen ihn erlassen. Allerdings befindet sich der Erzieher inzwischen wieder auf freiem Fuß. „Es gab vergangene Woche einen Haftprüfungstermin von der Verteidigung“, sagte Klinge. Ein Haftbefehl sei im deutschen Strafrecht die absolute Ausnahme: Es gelte die Unschuldsvermutung. Allerdings habe das Gericht dem Erzieher einige Auflagen gegeben, damit er aus der Untersuchungshaft entlassen wird – unter anderem eine Meldepflicht sowie ein Verbot, sich Kindern zu nähern. Die Staatsanwaltschaft werde die Entscheidung des Gerichts nun prüfen und gegebenenfalls Rechtsmittel einlegen, sagte Klinge.

Eltern in Wennigsen sind besorgt

Viele Eltern in Wennigsen sind besorgt. Eine Mutter, deren Kind nicht zu den Opfern des Erziehers zählen soll, wandte sich an diese Zeitung. „Ich und viele andere Eltern sind im Schockzustand“, sagte die Frau, die anonym bleiben möchte. Die Eltern der Kinder der Kita Vogelnest sowie die Eltern der Kinder aus den Kindertagesstätten und dem Hort in Bredenbeck und Holtensen seien über die Anschuldigungen informiert worden, weil der Erzieher angeblich an mehreren Einrichtungen der Gemeinde tätig gewesen sei.

Bereits vor zwei Wochen habe die Information die Runde gemacht. „Der Mann hat viele Kinder betreut, wohnt in Wennigsen und ist auf freiem Fuß“, sagte die Mutter. Mehrere Eltern hätten ihn im Gemeindegebiet gesehen. Das sei unverständlich für sie.

Ulrike Schubert, Fachbereichsleiterin Ordnung und Organisation bei der Gemeindeverwaltung, bot den Betroffenen Hilfe an: „Eltern können sich mit ihren Sorgen an uns wenden.“

Von Lisa Malecha