Hannover

Ein Fußgänger ist am Sonnabendabend auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Lauenau und Rehren von einem Lastwagen erfasst worden. Der bislang nicht identifizierte Mann trug dabei lebensgefährliche Verletzungen davon. Der Fahrer des Sattelzuges überstand den Unfall unverletzt.

Fußgänger lief plötzlich Richtung Mittelschutzplanke

Ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes zufolge, lief der Mann am Sonnabend gegen 19.30 Uhr zu Fuß auf dem Standstreifen der Autobahn 2 in Richtung Dortmund. Zur gleichen Zeit war ein 44 Jahre alter Fernfahrer mit seinem Sattelzug der Marke Volvo ebenfalls in Richtung Westen unterwegs. Als der Trucker den Fußgänger bemerkte, wendete sich der Unbekannte plötzlich der Fahrbahn zu und lief in Richtung Mittelschutzplanke.

Der Lastwagenfahrer wich mit seinem Wagen nach links aus, erfasste den Fußgänger jedoch mit der vorderen rechten Ecke der Zugmaschine. Der Fußgänger schleuderte zurück in Richtung des Standstreifens. Dort blieb er mit lebensgefährlichen Verletzungen liegen. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Ein Arzt entnahm dem Verletzten in der Klinik eine Blutprobe, um festzustellen, ob der Fußgänger vor dem Unfall Alkohol oder Drogen konsumiert hatte.

Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall

Die Identität des lebensgefährlich Verletzten ist bislang unklar. Der Mann ist zwischen 30 und 50 Jahre alt und hat helles Haar. Zum Zeitpunkt des Unfalls war er mit einer braunen Steppjacke mit orangefarbenem Innenfutter, einem grau melierten Oberteil sowie mit einer dunkelblauen Jeans mit schwarzem Gürtel bekleidet. Zudem trug er schwarze Boots. Auf seinem linken Oberarm hat er ein größeres schwarzes, asiatisches Tattoo.

Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Nummer (0511) 1 09 18 88 zu melden.

Von Tobias Morchner