Reifenhändler Delticom wächst – zahlt aber keine Dividende

Hannover

Der börsennotierte Reifenhändler Delticom hat im vergangenen Jahr seinen Umsatz deutlich gesteigert. Die Erlöse erhöhten sich um 8,2 Prozent auf 585,4 Millionen Euro, wie das hannoversche Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Überschuss lag bei 6,8 Millionen Euro – nach 6,9 Millionen Euro im Vorjahr.

Marktführer in Europa

Delticom ist mit Marken wie Reifendirekt.de oder Motorradreifendirekt.de Europas größter Onlinereifenhändler und betreibt entsprechende Shops in 73 Ländern. Das Unternehmen schrieb noch 2019 rote Zahlen und hat einen Sanierungskurs hinter sich. Die Corona-Krise und die Situation an den Rohstoff- und Zuliefermärkten hätten auch im europäischen Ersatzreifengeschäft in den vergangenen beiden Jahren ihre Spuren hinterlassen, erklärte Delticom. Der Firma sei es jedoch gelungen, auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Unter anderem hat das Unternehmen zwischenzeitlich eine Kapitalerhöhung vollzogen und seine Schulden bei Banken um 30 Millionen Euro abgebaut. Zudem trennte sich der Reifenhändler zum Jahreswechsel von seiner Tochter in den Vereinigten Staaten, weil die Ergebnisse zu gering waren. Am Jahresende beschäftigte die Firma 174 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Schwierige Prognose

Wie schon im Vorjahr sollen die Aktionäre auf eine Dividende verzichten. „Dieser Beschluss geht mit der klaren Zielsetzung einher, die Liquiditäts- und Ertragskraft sowie das Eigenkapital der Delticom AG weiter zu stärken“, heißt es in einem Brief an die Anteilseigner. Für das laufende Jahr erwartet Delticom wegen der Veräußerung der US-Tochter einen Umsatzrückgang. Die Erlöse dürften zwischen 480 und 520 Millionen Euro liegen, hieß es. Derzeit gebe es erhebliche Unsicherheiten, erklärte das Unternehmen. So seien etwa die indirekten Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Konjunktur noch nicht abzuschätzen. Delticom ist nach eigenen Angaben weder in der Ukraine noch in Russland vertrieblich aktiv.