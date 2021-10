Hannover

Für Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sind Schulen der Ort, an dem Demokratieerziehung stattfinden soll. Und muss. Das hat er jüngst bei einem Schultermin in Hannover noch einmal betont. Denn in der Schule erreiche man alle Schülerinnen und Schüler, ungeachtet ihrer Herkunft oder Religionszugehörigkeit.

Auch René Mounajed, der neue Vorsitzender des Schulleitungsverbandes, sieht da Handlungsbedarf, schließlich habe es etwa 2020 so viele rechtsradikale Straftaten in Deutschland gegeben wie nie zuvor, sagt der Leiter der Robert-Bosch-Gesamtschule, der beim Verbandstag in Celle als Nachfolger von Andrea Kunkel, Grundschulleiterin aus Langenhagen (Region Hannover), gewählt worden ist. Kunkel und ihre Stellvertreterin Katharina Badenhop, die Leiterin der Tellkampfschule in Hannover, hatten sich nicht zur Wiederwahl gestellt.

Neuer Vorsitzender leitet Schule in Hildesheim

Geboren in Berlin, promoviert in Göttingen, Lehrer an Gymnasien wie Gesamtschulen: Der neue Vorsitzende des Schulleitungsverband ist René Mounajed. Quelle: Katrin Kutter

Zur Person René Mounajed lebt in Hannover, vor seiner Leitungstätigkeit in Hildesheim war er stellvertretender Schulleiter der IGS Roderbruch. Aufgewachsen ist er in Berlin, studiert hat der Geschichts- und Deutschlehrer in Göttingen, wo er auch promovierte. Sein Referendariat hat er an einem altsprachlichen Gymnasium in Hildesheim gemacht. Mounajed ist Vater zweier Töchter (13 und 15 Jahre) und in zweiter Ehe verheiratet.

Tatsächlich verzeichnete das Bundesinnenministerium im vergangenen Jahr 24.000 Straftaten von Rechtsextremisten, jedes zweite politisch motivierte Delikt sei dem rechten Bereich zuzuordnen. Insgesamt war die Zahl politisch motivierter Straftaten auf ein Rekordhoch geklettert. Demokratieerziehung und Erinnerungskultur müssten neue Wege gehen, fordert Schulleiter Mounajed. Alle Schülerinnen und Schüler im 10. Jahrgang einmal zur KZ-Gedenkstätte Bergen-Belsen zu schicken, erziele vermutlich allein nicht den gewünschten Effekt. Jugendliche müssten das Gefühl haben, dass sie etwas bewegen könnten: „Es geht um Beteiligungsmöglichkeiten“, sagt der 45-Jährige. Wer in der Schule etwas bewirken könne, habe auch das Gefühl, dass er die Gesellschaft verändern könne.

Keine Angst vor Haltung

Lehrkräfte dürften keine Angst haben, eine politische Meinung zu haben und diese zu äußern, sagt Mounajed, sie müssten Haltung zeigen. Im monatelangen Streit um das sogenannte Lehrermeldeportal der AfD hatten Lehrkräfte 2018 wiederholt Befürchtungen geäußert, dass sie eingeschüchtert werden sollen. Kultusminister Tonne hatte den Pädagogen jedoch den Rücken gestärkt. Inzwischen ist das Portal Geschichte.

Auch Mounajed war seinerzeit von der AfD massiv kritisiert, in den sozialen Medien beschimpft und auch persönlich bedroht worden, als die Robert-Bosch-Schule – wie alle der insgesamt 23 Unesco-Schulen in Niedersachsen – an einer Plakataktion für Toleranz teilnahm. Eine Mutter sah darin politische Indoktrination und wandte sich an die Landesschulbehörde, die AfD stellte Anfragen bei der Hildesheimer Stadtverwaltung, ob der Schulleiter noch tragbar sei. Am Ende blieb nichts übrig von den Vorwürfen.

Rektoren werden mit Klagen bedroht

Mounajed, dessen Vater aus dem syrischen Aleppo stammt, der selbst aber in Berlin geboren ist, stellt fest, dass der Umgangston an den Schulen rauer geworden ist. In der Corona-Zeit seien es Maskenkritiker und Impfgegner, die den Schulleitern das Leben schwer gemacht hätten: „Es sind nicht viele, aber die wenigen beschäftigen einen nachhaltig.“ Schulleiter bekämen Briefe von Rechtsanwälten, Klageandrohungen und Hassmails, sie müssten sich mit Blankoattesten von Ärzten auseinandersetzen, mit denen Eltern ihre Kinder von der Maskenpflicht befreien wollen.

Auch Impfgegner machen Schulleitern zu schaffen. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Die Organisation des Corona-Schulalltags verlange den Rektoren viel ab, sagt der Schulleitungsverbandschef. Gerade in den Monaten, in denen es gefühlt „jeden Tag eine neue Corona-Regel“ gegeben hätte, seien viele Schulleiter unter Druck gewesen, insbesondere die Leiter kleiner Grundschulen seien an die Grenze ihrer Belastbarkeit gekommen. Der Schulleitungsverbandsvorsitzende kritisiert, dass technische Schutzausrüstungen wie Luftfilter oder CO2-Ampeln entweder viel zu langsam oder gar nicht in den Schulen ankommen, Verfahren seien zu bürokratisch, viele Landes- und Bundesprogramme könnten gar nicht abgerufen werden.

Mounajed: „Schulen brauchen Freiheit“

Was man aus dem Lockdown lernen kann? Vor allem, dass keineswegs alles wieder so werden soll wie vor der Corona-Krise. Mounajed wünscht sich ein neues Schulsystem: „Fächer, Inhalte – alles ist verkrustet und muss aufgebrochen werden.“ An Kernfächern wie Deutsch, Mathematik und Englisch werde man wohl nicht rütteln, aber für alles andere sollten Schulen mehr eigenverantwortliche Freiheiten haben.

René Mounajed wünscht sich eine ganz neue Schule mit Zeit für Projekte und freies Lernen. Quelle: Katrin Kutter

Lernen in Projekten statt nach starren Lehrplänen, digitaler, näher am Alltag und nachhaltiger sollte der Unterricht werden: „Wir brauchen eine Bildung, die bei den Menschen ankommt. Warum lernt man nicht auch, wie eine Steuererklärung geht?“ Dazu gehöre aber auch, dass Eltern Schulen nicht mehr als Dienstleistungsunternehmen betrachteten und forderten, dass auf jede Mail binnen Minuten geantwortet werde. In einer Gesellschaft, in der Individualität hochgehalten werde, plädiert Mounajed für mehr „Wir“: „Ich frage mich immer, ob es die Leute wirklich interessiert, wie die Menschen um sie herum denken und wie es ihnen geht“, sagt er.

Schulleiter fordern Führungsakademie

Auch dem Weg zur Schule der Zukunft seien aber auch noch ein paar sehr naheliegende Probleme zu lösen, findet der Chef des Schulleitungsverbandes: Leiterinnen und Leiter kleiner Grundschulen müssten endlich besser besoldet werden und eine geringere Unterrichtsverpflichtung haben. Für Rektoren müsse es eine Art Führungsakademie geben, keine Qualifizierung im Amt, sondern vorher. Schulleiter sei ein eigenes Berufsbild. Diese Forderungen erhebt der Schulleitungsverband schon seit Jahren. Geändert hat sich bislang wenig.

Von Saskia Döhner