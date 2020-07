Rinteln

Was am Mittwoch in Rinteln passiert ist, muss der Albtraum eines jeden Heizöl-Lieferanten sein. Der betroffene Fahrer fuhr vor einem Reihenhaus vor, um Heizöl zu liefern – er erwischte jedoch anscheinend den Tankstutzen des falschen Hauses. Daran schloss er jedoch den Schlauch des Öltankes an, die Elektronik begann zu arbeiten, und die Pumpe beförderte insgesamt 1100 Liter Öl in den Untergrund. Das berichten die Schaumburger Nachrichten am Mittwoch.

Das Problem: Das Reihenhaus besitzt keinen Tank für Heizöl mehr, denn: Schon vor einiger Zeit hatte dieser Haushalt nach Informationen dieser Zeitung auf Gasversorgung umgestellt. Warum der Stutzen des Öltanks überhaupt noch funktionstüchtig war, wird nun noch zu klären sein. Der eigentlich richtige Tankstutzen befand sich nur wenige Zentimeter daneben. Das Heizöl lief in den Keller des Hauses und stand dort mehrere Zentimeter hoch. Die Bewohner des Hauses, ein Ehepaar, waren zu diesem Zeitpunkt nicht daheim.

Zum Glück: Grundwasser nicht verunreinigt

Die Feuerwehren Rinteln und Todenmann waren vor Ort, ebenso die Abwasserbetriebe der Stadt Rinteln sowie die Polizei. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehrleute bauten eine Ölsperre an der Kellertür auf und setzten Bindemittel ein, damit sich die zähe Flüssigkeit nicht weiter verbreiten und hinaus auf die Straße laufen konnte.

Weitere Reinigungsarbeiten in der Kanalisation übernahmen die Abwasserbetriebe der Stadt, die ebenfalls mehrere Stunden lang vor Ort im Einsatz waren. Das Öl wurde in Richtung Klärwerk gespült, wo es von einer Fachfirma aufgenommen und entsorgt werden soll. Grundwasser oder anderweitige Gewässer seien nicht verunreinigt worden.

Das Haus ist jetzt unbewohnbar

Das Haus ist derzeit unbewohnbar, weil von dem Heizöl starke Dämpfe ausgehen. Die Bewohner müssen privat unterkommen, bis der Schaden behoben ist. Der Keller muss nun professionell gereinigt werden, eventuelle Folgeschäden müssen erst festgestellt werden.

Im Jahr 2009 war in einem Haus in Klein Holtensen etwas ganz Ähnliches passiert: 900 Liter Heizöl waren statt in den Tank in den Hauskeller gelaufen und auch im Erdreich versickert. Der Fußboden des Kellers musste herausgestemmt und der Boden ausgeschachtet werden. Rund 60 Feuerwehrkräfte waren damals vor Ort.

Von Marieluise Denecke und Tobias Landmann/lni