Die mögliche Aufnahme von neuen Flüchtlingen aus Lagern in Griechenland oder der Türkei könnte in Deutschland auch die Diskussion um die Abschiebung von ausreisepflichtigen Ausländern wieder aufflammen lassen. Denn von jährlich mehr als 50.000 geplanten Rückführungen bundesweit muss fast die Hälfte wieder storniert werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) hatte schon vor einiger Zeit die Idee ins Spiel gebracht, die Zahl der gescheiterten Abschiebungen durch „No-Name-Buchungen“ zu verringern. Die zuständige und dadurch stark belastete Bundespolizei sieht das offenbar jetzt ähnlich. Bis drei Stunden vor dem Rückführungsflug soll bei den jeweiligen Fluggesellschaften kein Name angegeben werden. Damit könnte bei einer gescheiterten Abschiebung kurzfristig ein anderer Ausreisepflichtiger ins Flugzeug gesetzt werden.

Pistorius sieht Option

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) sieht darin zumindest eine Option, um die Zahl der gescheiterten Rückführungen zu verringern. In welchem Umfang, könne aber nicht prognostiziert werden, sagte Ministeriumssprecher Werner Steuer der HAZ. Zudem entfielen Stornokosten. Die Länder hätten den Bund bereits vor geraumer Zeit gebeten, in Verhandlungen mit den Fluggesellschaften zu treten, um „No-Name-Buchungen“ bei Linienflügen vornehmen zu können. Der Bund müsse auch eine gegebenenfalls erforderliche Zustimmung des jeweiligen Herkunftsstaates einholen.

In Niedersachsen scheitern viele Abschiebungen. Laut Innenministerium wollten die Ausländerbehörden im vergangenen Jahr 4527 Personen abschieben lassen, nur in 1104 Fällen gelang das. Viele Versuche scheitern demnach daran, dass die Polizei den Ausreisepflichtigen am Tag der Abschiebung nicht antrifft. Manchmal stoppen auch Gerichte das Verfahren. Weitere Gründe: die notwendigen Passersatzpapiere treffen nicht rechtzeitig ein, ein Arzt attestiert eine Reiseunfähigkeit, der Betroffene stellt einen Asylfolgeantrag – oder er wehrt sich heftig. Aus letzterem Grund müssen jährlich bundesweit mehr als 3000 Rückführung abgebrochen werden.

Grüne haben Bedenken

Die Grünen haben große Bedenken. „No-Name-Buchungen dürfen nicht dazu führen, dass kurzerhand die nächstbesten Ausreisepflichtigen ohne hinreichende Prüfung ihrer Reisefähigkeit oder besonderer Schutzbedürftigkeit in den Abschiebeflieger gesetzt werden“, sagte die Grünen-Fraktionschefin im Landtag Anja Piel. Auf keinen Fall dürften Schutzstandards geschliffen und Rechte von Abzuschiebenden beeinträchtigt werden. Piel bezweifelt zudem, dass Abschiebungen mit kurzfristiger Namensnennung überhaupt mit den einzelnen Rückführungsabkommen vereinbar sind.

Die AfD würde dagegen eine solche Regelung begrüßen. „Volle Unterstützung“, sagte der AfD-Innenpolitiker Jens Ahrends. „Wir finden das gut, weil es die Flexibilität erhöht.“ Das könne Kosten sparen und Abschiebungen effektiver machen.

GDP : Nicht genug Personal

Die Polizeigewerkschaft GdP sieht die Sache aus einem anderen Grund skeptisch. „Ohne eine Verbesserung der personellen Situation der Polizei sind die vorgeschlagenen Maßnahmen kaum umsetzbar", sagte GdP-Landeschef Dietmar Schilff. Es müsse zudem geklärt werden, wie das ablaufen solle.

Von Marco Seng