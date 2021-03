Hannover

Daniela Behrens saß am Montag im Intercity und dachte an nichts Böses, als sie der Anruf von Stephan Weil (SPD) ereilte. Genauer: Sie saß im Zug wie jeden Montag, wenn sie vom heimischen Bokel im Kreis Cuxhaven ins Bundesfamilienministerium in Berlin pendelte. Und sie dachte auch an nichts Gutes, als Niedersachsens Ministerpräsident sie anrief und rundheraus fragte, ob sie nicht neue niedersächsische Sozialministerin werden wolle. Kurzum: Daniela Behrens war höchst überrascht. Und sie war zugleich etwas geschockt, als sie von der schweren Erkrankung Carola Reimanns erfuhr.

„Natürlich freue ich mich, nach Niedersachsen zurückzukehren“, sagt Behrens. Aber große Erklärungen abgeben möchte sie nicht. Mit Rücksicht auf Carola Reimann und deren durch Krankheit ausgelösten, ungeplanten Abgang. Und mit Blick auf die Tatsache, dass sie erst am Freitag im niedersächsischen Landtag vereidigt wird. „Haben Sie noch was auf dem Herzen?“ – „Ich habe einen Termin“, sagt sie und verabschiedet sich in ihrer herzlichen Art. Daniela Behrens, Noch-Abteilungsleiterin im Bundesgesundheitsministerium in Berlin, muss noch eine ganze Menge sortieren, bis sie am Freitag zur Vereidigung als Ministerin nach Hannover aufbricht.

Nun schweigen auch die Lästerer

Auch viele Abgeordnete der SPD hatten hinter vorgehaltener Hand über die verpatzte Impfkampagne und Ministerin Carola Reimann. Viele stehen jetzt unter Schock. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

In „ihrer“ SPD stehen noch viele unter Schock. Auch viele Abgeordnete der Regierungspartei haben hinter vorgehaltener Hand gemeckert über die schleppende, dann stockende, zwischendurch verpatzte Impfkampagne, die man Reimann anlastete – unter den Lästerern waren im Schnitt übrigens mehr Männer als Frauen. Schließlich gehört die üble Nachrede unter Journalisten wie auch Politikern zur zeitgemäßen Zerstreuung, sofern unter Corona so etwas überhaupt noch möglich ist.

Aber damit hatte nun wirklich keiner gerechnet. Dass sie einfach zum Ministerpräsidenten geht und demissioniert. Unter Angabe von Gründen – und zwar solchen, in denen man sich kleinliche Aufrechnungen erspart, was dieser vorzeitige Abgang denn nun den Steuerzahler kosten wird. Der Steuerzahlerbund hat es dennoch nicht lassen können und vorgerechnet, dass Carola Reimann nach dreieinhalb Dienstjahren noch immerhin insgesamt 224.363 Euro in zwei Jahren zustehen. So wolle es nun mal das Ministergesetz. Aber das Gesetz der Pietät will es, dass alle nur noch positiv über die zurückgetretene Carola Reimann reden, die nun wahrlich andere Sorgen hat.

Braunschweiger sind brummig

Allerdings sind es nicht die Sorgen, die nun die SPD-Abgeordneten aus Braunschweig plagen, von wo auch Carola Reimann kommt. Von denen stehen auch viele unter Schock, sodass keiner offiziell etwas sagen will. Aber einige sind schon brummig über die mehr oder minder einsame Entscheidung, die der Herr Ministerpräsident da am Montag getroffen hat. „Wir haben keinen Braunschweiger mehr im Kabinett“, sagt einer – von den Staatssekretären Stephan Manke (Inneres) und Matthias Wunderling-Weilbier (Europa) einmal abgesehen.

Quelle: Die Foto Scheune

Das ist Daniela Behrens Die 52-jährige Politikwissenschaftlerin Daniela Behrens wird am Freitag während einer Corona-Sondersitzung des Landtages zur neuen Sozial- und Gesundheitsministerin Niedersachsens vereidigt. Die Sozialdemokratin arbeitete vom August 2019 bis heute als Abteilungsleiterin im Bundesfamilienministerium. Sie war davor kurz Geschäftsführerin eines Informationsdienstes Wissenschaft und war von 2013 bis Mai 2017 Staatssekretärin im Landes-Wirtschaftsministerium. Davor war sie von 2007 an Landtagsabgeordnete in Hannover. Die gebürtige Bremerhavenerin gehört zum Bezirk Nordniedersachsen und löst Carola Reimann ab, die zum unter Sigmar Gabriel ehemals bedeutenden SPD-Bezirk Braunschweig gehörte. Die Opposition im Landtag reagierte verhalten freundlich auf die Berufung Behrens. „Ihr Ausscheiden als Staatssekretärin war nicht glücklich, aber jetzt muss sie eine Chance bekommen“, sagte FDP-Landtagsfraktionschef Stefan Birkner. „Ich hoffe im Interesse aller Niedersachsen, dass sie im neuen Amt erfolgreich sein wird.“ So müsse die neue Gesundheitsministerin etwa eine überzeugende Corona-Schnelltest-Strategie liefern, die von großer Bedeutung für die Zurückerlangung des öffentlichen Lebens sei. „Dem Impfdebakel darf kein Testdebakel folgen“, meint auch Grünen-Fraktionschefin Julia Willie Hamburg. Immerhin sei Behrens eine versierte Politikerin, die ausreichend Verwaltungserfahrung mitbringe.

13 Abgeordnete zählt die „Braunschweiger Gruppe“ unter ihrem kämpferischen Vorsitzenden Christos Pantazis. Doch der sagt an diesem Dienstag nach dem Rücktritt der Braunschweigerin Reimann auch nichts Zitierfähiges, sondern lobt nur Daniela Behrens. Immerhin, so viel ist aus diesem Kreis zu hören, will man noch einmal mit dem Bezirksvorsitzenden Hubertus Heil in Berlin reden, bei dem sich Weil offenbar das Okay dafür geholt hat, dass die Reimann-Nachfolge an keine Braunschweigerin ging.

„Das ist überhaupt nicht gut nach unten kommuniziert worden.“ Früher habe man wenigstens einen Minister gehabt und den Generalsekretär gestellt. So sind sie, die Braunschweiger. Stolze Nachfahren Heinrichs, des Löwen.

„Behrens hat sich geradlinig verhalten“

Dass Daniela Behrens für ihn die einzige Kandidatin war, hat der Ministerpräsident am Dienstag erklärt – das Politikjournal „Rundblick“ hatte eine weitgehend unbekannte Wolfenbüttler Landrätin ins Spiel gebracht. Doch Behrens sei die Einzige gewesen, „die ich gefragt habe“, sagt Weil. Und betont, dass er Behrens seit Langem kenne, dass er auch nach ihrem Rücktritt vom Amt der Wirtschaftsstaatssekretärin in rot-grünen Zeiten den Kontakt zu ihr gehalten habe.

2017 hatte Behrens im Zuge einer Affäre um schlampig oder freihändig vergebene Aufträge ihr Amt niederlegen müssen. Sie habe sich damals „sehr geradlinig verhalten“, sagt Weil heute. Und die Staatsanwaltschaft habe später, als sie die Auftragsvergaben im Ministerium untersuchte, noch nicht einmal einen Anfangsverdacht gefunden. Er sei glücklich über die Berufung von Daniela Behrens, die über eine „hohe Organisationskompetenz“ verfüge und Voraussetzungen habe, die man gerade jetzt in der Corona-Krise gut gebrauche, sagt der Ministerpräsident noch in seinem Foyer.

Weil sieht nicht glücklich aus

Weil sieht übrigens nicht besonders glücklich aus, als er die Ernennung von Behrens zur künftigen Sozialministerin verkündet. Obwohl er am Vortag am Abend noch kurz beim Friseur war und wegen dieses doch ziemlich wertvollen Termins sogar die Koalitionsverhandlungen unterbrochen worden waren.

Weil ist, so darf man vermuten, die Personalie Reimann ziemlich an die Nieren gegangen. Denn damit hatte auch er, der gerne alles im Voraus bedenkt, nun überhaupt nicht gerechnet. Zudem war der Wechsel im Kabinett keiner, den er selbst vorangetrieben oder sich zu diesem Zeitpunkt gewünscht hat. „Ich freue mich sehr, dem Landtag eine hoch kompetente, politisch erfahrene und überzeugend auftretende Sozialministerin vorschlagen zu können.“

Und die Braunschweiger? Was mache er mit denen? Da sagt der Ministerpräsident nichts. Zumindest nichts, aus dem man Schlüsse ziehen könnte. Nur, dass ihm die Bedeutung Braunschweigs sehr bewusst sei, was er immer wieder unter Beweis gestellt habe.

Aus der Partei hört man, dass sich da etwas regeln lasse. Die Partei regelt schließlich alles.

Von Michael B. Berger