„Ach“, sagt er und winkt ab. „Wir wussten schon damals, dass hier alles den Bach runter geht.“ Hans-Joachim „Acki“ Bull (63) ist Rentner. Bandscheibenvorfall 2016, Herzinfarkt 2017. Blickt er 30 Jahre zurück, muss er schmunzeln.

Es war der Vormittag des 2. November 1990. Die Fischer von Lobbe klarten gerad Netze auf. Da stand sie in der Tür und lächelte freundlich, höflich, etwas schüchtern sogar. Angela Merkel war auf Wahlkampftour auf Rügen. Sie suchte das Gespräch mit den Fischern. Und die? „ Eberhard sagte: ,Reden? Klar, aber erstmal holste ’n 70er-Rundeisen’.“

Vier Schnäpse mit Merkel : „Mit der konnste reden“

Der Fotograf, den sie dabei hatte, hat’s ihr erklärt. Pulle Schnaps. Der hat dann Nordhäuser Cognac besorgt – Weinbrandverschnitt. „Ganz was Feines“, sagt Bull. Sie ist zwei Stunden geblieben. „Mit der konnste reden, aber dass die mal Kanzlerin wird, hätten wir damals auch nicht gedacht.“ Merkel habe zugehört. Versprochen hat sie nix, nur geantwortet: „Ich nehm’s mit.“ Vier Schnäpse habe sie getrunken. Vormittags? „Mann, wir haben doch nicht nach Uhrzeit gesoffen, sondern wenn wir Durst hatten“, lacht „Acki“ Bull.

Am 2. November 1990 war Angela Merkel, damals als Umweltministerin, bei den Fischern in Lobbe auf Rügen zu Besuch. Hier steht sie mit Erwin Bull, dem bereits verstorbenen Vater von Hans-Joachim Bull (63) an den Fischkisten. Quelle: Stefan Sauer

Das Foto der Kanzlerin im Schuppen der Fischer von Lobbe ging um die Welt. Bull ist der einzige der fünf Männer auf dem Bild, der noch darüber spricht. Sein Vater Erwin ist 2004 gestorben, Eberhard Heuer 2016, Martin Holz 2017. Rainer Ehlers? „Der ist 84“, sagt Bull.

„Zwei Fischer auf einem Gehöft – das geht nicht“

Hans-Joachim Bull hat lange bei der Gemeinde Middelhagen gearbeitet. Gelernt hatte er in Sellin Klempner, weil die Mutter das wollte. „Mein Opa war Fischer. Sie meinte, zwei Fischer auf einem Gehöft geht nicht.“ Aber er schob eine Ausbildung zum Fischer in Nienhagen bei Bad Doberan nach. Dann ging’s raus auf den Greifswalder Bodden mit den kleinen Kuttern. Ein Knüppeljob. Boote ins Wasser schieben, Reuse und Netze packen, alles in Ölzeug, Stiefeln, Wathose. Er sagt: „Du warst noch nicht im Boot, da hast du schon ’nen nassen Arsch gehabt.“ Aber: Die Männer der Fischereibrigade waren angesehen zu DDR-Zeiten und hatten ihr Auskommen.

„Die haben uns den Hering abgenommen für 800 Mark die Tonne. Egal, wie viel wir anschleppten. Was die nicht verarbeitet haben, wurde auf dem Feld untergepflügt. Uns war das egal.“ Neben dem Hering – dem Brotfisch – wurden Dorsch, Zander, Hecht, Aal, Plattfisch eingeholt. Dann kam die Wende und alles wurde anders. Fangquoten, Preisverfall, der Job des Fischers war nichts mehr wert. „Da wollten die plötzlich nur noch den Rogen vom Hering, weil die Japse glaubten, dass sie davon einen hochkriegen“, lacht Bull.

„Fischen? Davon kann kein Schwein mehr leben.“

Jetzt lebt er von der Rente, seine Frau Petra ist Erzieherin in Gager. Als der Vater starb, beschloss die Familie, das 300 Jahre alte Fischerhaus in Lobbe abzureißen. „Meine Jungs haben das neu gebaut.“ Seine Jungs sind 35 und 38, einer Koch, einer Klempner. Bull ist froh, dass sie nicht in seine Fußstapfen getreten sind: „Das Fischen war eine schöne Zeit. Aber davon kann kein Schwein mehr leben. So wie’s is, is gut. Koch und Klempner – uns kann nix passieren. Immer was zu beißen und die Kacke läuft auch ab.“

Hans Joachim Bull hat das Herz am rechten Fleck, Hände wie Klodeckel, verschmitztes Lächeln in den Augen, immer ’nen frechen Spruch auf den Lippen. 19 Jahre, nachdem Merkel in Lobbe gewesen ist, ist sie wiedergekommen. PR-Termin als Kanzlerin. „Da hat sie so ’ne Olsch aus Schwerin im Schlepptau gehabt und all die Schlipsträger mit Seitenscheitel.“ Auch davon gibt es Bilder. Zwei Bilder im Abstand von 20 Jahren, die deutsche Geschichte erzählen.

1990 hatte Merkel noch diese platthaarige Frisurlosigkeit auf dem Kopf, aber ehrliches Interesse an den Menschen im Blick – zwischen Weinbrandverschnitt und Heringsnetzen. Vielleicht liegt in der Ehrlichkeit der Menschen auf dem Foto das Geheimnis seines fast schon ikonografischen Reizes. 2009 lagen Merkels Haare vom Berliner Starcoiffeur gestylt, sie trug ihr modisches Markenzeichen – den gedeckten Merkel-Blazer – und das Lächeln war jovial, mütterlich. Es gab Kaffee und Kuchen statt Schnaps und Hering.

„Auf ’ner vierspurigen Autobahn bis ins Paradies brettern.“

Merkel – sie hat sich verändert. Rügen – erlebte den Wandel, den Strukturwandel. Die Fischer waren mal systemrelevant, wie man heute sagt, jetzt ist ihr Berufsstand redundant, aber sie sind geblieben, wer sie waren: ehrliche Häute! Hans-Joachim Bull sagt: „Die Fischerei war vorbei. Aber ich wollte mit meinen Händen meinen Lebensunterhalt verdienen. Also habe ich was anderes gemacht.“ Jetzt vermieten er und seine Frau auch Ferienwohnungen. Ihm gehe es gut auf Rügen.

Hans-Joachim Bull (63) steht am Strand vor dem Gelände des alten Fischerschuppens in Lobbe. Quelle: Stefan Sauer

Auch wenn es in Lobbe mit seinen 98 Einwohnern in ein paar Jahren so aussehe wie in Göhren oder Sellin, wo ein echter Dorfkern der seelenlos-albernen Aufreihung von Ferienhäusern, Souvenirshops und Touristenrestaurants gewichen ist. Bull meint: „Dann gehört das alles hier ein paar reichen Wessis, die Jungen sind weg, dafür überall Urlauber, die meinen, sie können auf ’ner vierspurigen Autobahn bis ins Paradies brettern und dann haben sie Ruhe und Idylle vor der Ferienwohnung.“

„Tja, dann müsst ihr in Karl-Marx-Stadt bleiben . . .“

Vor Kurzem ist eine Familie aus dem Ruhrpott kurzerhand wieder abgereist, weil die sich aufgeregt hätten, dass man Lobbe so schwer erreiche. „Hätten mal auf ’ne Karte gucken müssen“, sagt Bull. Oder die Familie aus „ Karl-Marx-Stadt“. Heißt das nicht Chemnitz? Die wollten nicht kommen, weil sie Angst hatten, sich in Lobbe mit Corona anzustecken. „Tja, dann müsst ihr in Karl-Marx-Stadt bleiben“, hat er gesagt.

Die Fischerei hat er immer vermisst. Ab und zu sei er mit Eberhard Heuer angeln gewesen. 2016 kam der Kehlkopfkrebs bei seinem Fischerkumpel mit der Kapitänsmütze. Dann sei das schnell zu Ende gegangen. Nun zieht Heuers Witwe aus dem Fischerhaus in Lobbe nach Bergen in eine Wohnung mit Fußbodenheizung und Balkon.

Und der Eberhard bleibt allein auf dem Friedhof in Lobbe? „Der war Fischer, Mann! Friedhof? Da musst schon auf die Ostsee rausfahren.“ Die Seebestattung war am 2. Juli 2016. Der Schuppen der Fischer von Lobbe, der Merkel-Schuppen, wurde 2017 abgerissen.

