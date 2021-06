Rehburg

„25 Gefangene sind allein in den ersten drei Monaten hier gestorben“, sagt Regina Brunschön und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Mit Handfeger und Kehrblech steht sie mitten im Wald. Dort, wo von 1941 bis 1945 das „Kommando 5790“ gewesen ist. Um sie herum wird gearbeitet. Mitglieder des Arbeitskreises Stolpersteine Rehburg-Loccum fegen, graben, räumen beiseite. Den Grundriss eines kleinen Gebäudes haben sie innerhalb einer Woche freigelegt. Sieben mal vier Meter groß. Fundamente, Mauerreste, Kamine und Reste des Bodenbelags haben sie gefunden.

Der Zweck dieses Gebäudes? Noch unklar. Die Küche könne es gewesen sein, sagt Daniel Lau. Oder die Wachbaracke. Lau ist Kommunalarchäologe der Schaumburger Landschaft und unterstützt die Ehrenamtlichen. Ehrenamtlich und als Beauftragter der Denkmalpflege ist auch Ronald Reimann dabei. Gerade wird er von Gabriele Arndt-Sandrock gerufen: metallischer Klang beim Graben. Da sind Reimanns Sachverstand und Metalldetektor gefordert.

Rostiger Stacheldraht im Waldboden

Das Metall windet sich in viele Richtungen. Ein Stück von dem Stacheldraht, der vermutlich das gesamte Gelände einzäunte. Das abgebrochene Stück eines Begrenzungspfostens hatte Arndt-Sandrock bereits freigelegt. Wichtige Funde für den Arbeitskreis. Was kann das Grauen dieses Lagers besser symbolisieren?

Symbolhaft für das Gefangenenlager: Im Waldboden haben Mitglieder des Arbeitskreises Stolpersteine Stacheldraht entdeckt. Quelle: Beate Ney-Janßen

„Nach der jüdischen Gemeinde und den Opfern der Euthanasie wollen wir uns nun mit Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern unserer Stadt auseinandersetzen“, berichtet Arndt-Sandrock. Über alle fünf Ortsteile ihrer kleinen Stadt verteilt wisse der Arbeitskreis mittlerweile von neun Lagern. Die Recherchen zu dem Lager im Forst sind also erst der Anfang. Ein weites Feld und ein Glücksfall, weil noch Überreste im Boden liegen und weil Lau und Reimann begeistert waren von dem Plan, dieses Kapitel der jüngeren Geschichte aufzugreifen.

Am 22. Juni 1941 marschierte die Wehrmacht in der Sowjetunion ein Die Nationalsozialisten gaben ihm den Decknamen Unternehmen Barbarossa: Am 22. Juni 1941 überfielen über drei Millionen Wehrmachtssoldaten auf Befehl Adolf Hitlers die Sowjetunion. Der Angriff war als Vernichtungs- und Eroberungskrieg angelegt, die Bevölkerung des europäischen Teils der Sowjetunion sollte vertrieben, ermordet oder versklavt werden. Insgesamt kamen durch den Krieg aufseiten der Sowjetunion schätzungsweise 24 Millionen Menschen ums Leben, davon zehn Millionen Soldaten. Insgesamt gerieten während des Kriegs über fünf Millionen Soldaten der sowjetischen Streitkräfte in deutsche Gefangenschaft. Rund 3,3 Millionen von ihnen starben in der Gefangenschaft durch Erschießungen, Hunger, Seuchen oder Entkräftung. Hunderttausende liegen in Massengräbern verscharrt in Deutschland, etwa bei Bergen-Belsen. In den Massengräbern in der Umgebung des Konzentrations- und Kriegsgefangenenlagers vermuten Historiker die Überreste von 50.000 Soldaten.

Dem Freilegen im Waldboden hat Brunschön umfangreiche Recherchen vorangehen lassen. Anhand vorhandener Lagerlisten hat sie eine russische Gedenkseite durchforstet und Fragmente von Schicksalen der Gefangenen gesammelt. Wie dem von Andrej Wladimirow.

Wladimirow, der von Beruf Landarbeiter war und aus dem Dorf Madras stammte, 400 Kilometer von Moskau entfernt. 31 Jahre war er alt, als er Soldat wurde – nachdem am 22. Juni 1941 der Überfall des Deutschen Reichs auf die Sowjetunion begonnen hatte. Wenig mehr als einen Monat später geriet er im heutigen Estland in Gefangenschaft. Vier Monate später, am 3. November 1941, kam er gemeinsam mit 47 Leidensgenossen in den Rehburger Forst. Sechs Wochen später war er tot.

Ein Ausschnitt aus der Personalkarte des Kriegsgefangenen Andrej Wladimirow. Er war der erste von vielen Toten im Arbeitskommando 5790. Quelle: privat

Wladimirow ist einer von 25 Toten des ersten Winters direkt im Lager. „Erst Anfang Februar gab es einen Transport zum Lazarett in Wietzendorf“, erzählt Brunschön. 23 Männer, von denen nur vier überlebten. Ruhr und Entkräftung sind bei einigen als Todesursache angegeben. Weitaus mehr von ihnen haben lediglich einen Stempel auf ihre Personalkarte bekommen: während der Quarantänezeit unbekannt verstorben. „Ein deutliches Zeichen für die Geringschätzung der Nazis gegenüber den Russen“, sagt Brunschön. Nicht einmal ein Todesdatum waren sie ihnen wert.

Das Massensterben der jungen Männer kann durch Seuchen erklärt werden. Durch Unterernährung. Und auch dadurch, dass sie zu Beginn eines harten Winters in einem Lager abgeladen wurden, das kein Lager war. Die Baracken sollen zu jenem Zeitpunkt noch nicht gestanden haben. Im Freien oder in Erdhöhlen nächtigend, tagsüber zur Arbeit in Forst und Moor angetrieben. Starben Gefangene, kamen neue nach.

Haben die Briten die Gefangenen befreit?

Die jüngste Lagerliste, die die Mitglieder des Arbeitskreises gefunden haben, ist im Februar 1945 aufgestellt worden. Ob das Lager im April jenes Jahres, als die Alliierten in Rehburg einzogen, einfach aufgelöst wurde? Ob die Insassen von den durchziehenden Briten befreit wurden? Fragen, zu denen noch recherchiert wird.

Einer derjenigen, die sich zum Graben im Waldboden auf die Knie niedergelassen haben, ist Eike Heymer. 84 Jahre alt, 1945 als Flüchtling nach Rehburg gekommen. Er erinnert sich, dass es im Ort Russenlager genannt wurde und daran, um 1946 mit einem Freund zu dem Lagerplatz gegangen zu sein. Damals, sagt er, stand schon kein Gebäude mehr, waren die Mauerreste überwuchert. Wer das Lager abgetragen hat? Auch das ist noch ein Rätsel.

Eike Heymer ist erstmals kurz nach Kriegsende zu dem Lager im Wald gegangen. Damals, berichtet er, habe bereits kein Gebäude mehr gestanden. Quelle: Beate Ney-Janßen

Nicht ganz so rätselhaft ist mittlerweile die Aufteilung des Lagers. Das 28 Quadratmeter große Gebäude, das Mitglieder des Arbeitskreises freigelegt haben, ist nur ein winziger Teil davon. Rund 100 Meter lang und 40 Meter tief, das hat Reimann als Grundfläche identifiziert. Er hat auch eine ungefähre Vorstellung von der Lage der Gebäude.

„Ein Denkmal“, sagt Archäologe Lau mit Blick auf das Gelände. Auch wenn im Boden nicht viel mehr als Mauerreste und Stacheldraht schlummern. Lau weist darauf hin, dass jede Form von Grabung, jeder Rundgang mit einem Metalldetektor von der Kommunalarchäologie genehmigt sein muss. Jeder andere Eingriff kann Spuren vernichten. „Es geht uns um die würdige Auseinandersetzung mit dem Ort und den Menschen“, fügt Arndt-Sandrock hinzu.

Angehörige der Toten sollen ausfindig gemacht werden

Noch in diesem Jahr will der Arbeitskreis die Grabungen fortsetzen und erste Ergebnisse auswerten. Die Recherchen laufen ohnehin weiter. Eines der nächsten Ziele ist es, Angehörige der Toten aus dem Forst ausfindig zu machen. Um ihnen ein Gesicht, eine Geschichte zu geben.

Das Stichwort Denkmal ist einer der nächsten Diskussionspunkte im Arbeitskreis. Wie soll, wie kann mit diesem Denkmal umgegangen werden? Publikationen, Infotafel und Vorträge sind im Gespräch. Brunschön träumt von einem Konzept für Schulen, gar von einem Lernort. Dann rufen Christiane Henne und Ulrich Helms aus dem Hintergrund. Sie haben die Überreste eines Löffels gefunden. Es gibt noch viel zu tun. Ob mit Schweiß im Gesicht beim Wühlen im Waldboden oder am Schreibtisch und in Archiven.

Von Beate Ney-Janßen