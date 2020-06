Hannover

An die Lehrkräfte schreibt Niedersachsens Kultuminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) in der Corona-Krise wöchentlich und viele Schulleiter loben, dass sie sich dadurch mitgenommen fühlen in dieser komplizierten Zeit. Auch zwei Elternbriefe hat der Minister schon verschickt. Jetzt hat er erstmals an alle Schüler geschrieben. Die Kinder sollen die Briefe mit ihren Zeugnissen am Schuljahresende erhalten. Je nach Alterstufe schlägt Tonne einen unterschiedlichen Ton an. In dem Brief an die Grundschüler heißt es: „Ihr konntet über einen langen Zeitraum hinweg eure Freunde nicht sehen, und ich habe von vielen Kindern gehört, dass sie das richtig doof fanden, auch meinen Kindern ging es so“, schreibt der vierfache Vater. Nun kümmere man sich im Ministerium darum, das nächste Schuljahr vorzubereiten, und hoffe, dass es dann wieder „normal“ laufe.

Die Viertklässler spricht der Minister direkt an. Er hätte sich für sie gewünscht, dass die letzten Wochen anders verlaufen wären. Sie hätten aber hoffentlich dennoch einen schönen Abschied und einen guten Start an der neuen Schule.

An die Schüler der Sekundarstufe I schreibt Tonne, es sei ein bewegtes Schuljahr gewesen, vor allem die Fünft- und Sechsklässler hätten am längsten im „Lernen zu Hause“ ausharren müssen. Alle Schüler hätten eine herausfordende Zeit hinter sich und die Sommerferien mehr als verdient. Speziell wendet sich der Minister an die Abschlussjahrgänge, die könnten mit Stolz auf ihre Leistung blicken.

Künftig mehr digitaler Unterricht?

In dem Ministerbrief heißt es: „Bei allen Schwierigkeiten, die diese Zeit für viele mit sich gebracht hat, möchte ich aber auch alle ermutigen, das Positive in dieser Krise zu sehen: Die letzten Wochen haben gezeigt, dass wir in Sachen Unterrichtsgestaltung auch kreative andere Wege gehen können – nicht nur durch herkömmlichen Unterricht im Klassenraum, sondern auch durch Unterricht per Video und mit entsprechendem Material zu Hause. Diese Erfahrungen sollten wir uns alle bewahren und vielleicht in anderer Form ausbauen und weiterentwickeln.“

Auch an die Schüler der berufsbildenden Schulen will Tonne noch einen Brief verfassen. Ziel sei eine möglichst direkte Kommunikation und ein intensiver Austausch zur aktuellen Lage, auch mit den Schülern, sagt ein Sprecher.

Von Saskia Döhner