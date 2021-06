Bad Pyrmont

Der Streit eines Paares hat in Bad Pyrmont in der Nacht zum Dienstag ein Spezialeinsatzkommando anrücken lassen. Erst am frühen Morgen konnte die Situation ganz entschärft und der aggressiv auftretende Mann in dem Mehrfamilienhaus in Gewahrsam genommen werden, wie die Polizei berichtete.

Den Angaben zufolge hatte es am Vorabend zum wiederholten Mal eine lautstarke Auseinandersetzung in der Wohnung gegeben, dabei sollen auch mehrere Gegenstände wie ein Blumenkübel durch die Luft geflogen sein.

Weil die zuerst eingetroffenen Beamten sich bedroht gefühlt hätten, sei schließlich das SEK zur Hilfe gerufen worden, hieß es. Nach der Räumung war der Mann zunächst allein im Haus zurückgeblieben.

Von RND/dpa