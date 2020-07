Göttingen

Der Vorstand des SPD-Stadtverbandes in Göttingen hat den früheren SPD-Bundesvorsitzenden Sigmar Gabriel aufgefordert, sein vom Fleischunternehmen Tönnies bezogenes Beraterhonorar an eine Tierschutzorganisation zu spenden. Dass Gabriel einen Beratervertrag bei Tönnies angenommen habe, sei ein massiver Schlag gegen die Glaubwürdigkeit der SPD, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Göttinger SPD-Vorstandes.

Nach einem Bericht des ARD-Magazins „Panorama“ hatte der frühere Bundeswirtschaftsminister von Tönnies von März bis Mai dieses Jahres pauschal 10.000 Euro monatlich plus Reise-Zulagen bekommen. Tönnies war nach einer großen Zahl von Corona-Infektionen wegen der Arbeitsbedingungen in seinem Unternehmen in die Kritik geraten.

„Prinzipienlos“

Gabriel habe 2015 als Wirtschaftsminister beim Besuch einer Tönnies-Großschlachterei das System der Werkverträge zu Recht als eine „Schande für Deutschland“ bezeichnet. Der Ex-SPD-Chef werde immer noch als hervorgehobener Repräsentant der Partei wahrgenommen. Dass Gabriel nun als Berater für einen Mann tätig geworden sei, der Werkverträge zur Ausbeutung von Arbeitnehmern nutze, werde sowohl in der SPD als auch in der Öffentlichkeit als Prinzipienlosigkeit eingeordnet und schlage negativ auf die SPD als Ganzes durch.

Auch wenn das „Kind schon in den Brunnen gefallen“ sei, könne Gabriel zumindest Größe zeigen und den Schaden begrenzen, meint der Göttinger SPD-Vorstand. Der frühere Parteichef solle sein Honorar an eine Organisation spenden, die sich konsequent für mehr Tierwohl bei der industriellen Haltung und Schlachtung von Tieren einsetze.

Von Heidi Niemann