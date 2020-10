Hannover

Niedersachsens SPD-Landesvorsitzender Stephan Weil setzt bei der nächsten Landtagswahl im Herbst 2022 auf eine Neuauflage des rot-grünen Bündnisses. Das machte Weil am Sonnabend auf einem Landesparteitag der Niedersachsen-SPD in Hannover deutlich, der wegen der Corona-Gefahr digital abgehalten wurde. Prominentester Gastredner (und auch leibhaftig dabei) war Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

„Unsere strategische Orientierung ist ganz klar: Wir wollen eine starke SPD. Aber ich glaube, dass eine Rückkehr zu Rot-Grün für Niedersachsen das Beste wäre, dafür stehe ich auch zur Verfügung“, sagte Weil zum Schluss seiner Parteitagsrede in Hannover. Die Koalition mit der CDU laufe professionell, sei aber von Anfang an keine Liebesheirat gewesen, sagte Weil. Von 2013 bis 2017 hatte Weil mit den Grünen regiert. Die Einstimmenmehrheit im Landtag zerbrach allerdings, als die Grüne Elke Twesten zur CDU wechselte. Derzeitige Umfragen signalisieren, dass zumindest rechnerisch ein neues rot-grünes Bündnis in Niedersachsen möglich wäre.

SPD-Parteitag im Netz

Eigentlich war ein Parteitag in Hildesheim geplant, auf dem die Landtagsabgeordnete Hanna Naber zur neuen SPD-Generalsekretärin gewählt werden sollte. Doch für den Wahlakt wäre eine Präsenzveranstaltung nötig. Wegen Corona wählte der SPD-Landesvorstand Naber zur designierten Generalsekretärin und verlegte den Parteitag ins Netz – eine Premiere, die bis auf haklige Zuschaltungen von Ministerinnen und Ministern glückte. Olaf Scholz, der im kommenden Jahr als Kanzlerkandidat antritt, hielt eine staatstragende Rede, in der er zur „Geschlossenheit auch in der Kommunikation“ gerade in Corona-Zeiten aufrief.

Kein Beifall für Scholz – es war ja alles digital

Die SPD müsse sich wesentlich stärker an den Menschen ausrichten, die nicht nach Studium und Examen in gut bezahlten Jobs arbeiteten – also an Pflegerinnen und Pflegern wie auch an Handwerkern und Lagerarbeitern. „Wir brauchen eine völlig andere kulturelle Anerkennung dieser Arbeit“, sagte Scholz: „Wir sind nicht die Partei derjenigen, die sich für etwas Besseres halten.“

Beifall erhielt Scholz für diese Sätze nicht, denn es wurde auf der Online-Veranstaltung überhaupt kein Beifall gespendet. Weil winkte ihm von seinem Zuschauerplatz zu. Scholz kündigte an, dass man bei dem von der Union auf Eis gelegte Gesetz zum Verbot von Werkverträgen „nicht nachgeben“ werde. In den Mittelpunkt seiner Rede stellte Scholz den Klimaschutz. Das Ziel, bis 2050 klimaneutral wirtschaften zu wollen, sei angesichts der Tatsache, dass man seit 200 Jahren mit fossilen Energien arbeite, ein gewaltiger Umbruch.

Die Veranstaltung fand als Videokonferenz statt. Nur einzelne Redner sowie Techniker und wenige Zuhörer waren vor Ort. Quelle: dpa

Milliardenfonds für Klimainvestitionen angepeilt

„Corona wird irgendwann vergessen sein, aber der Klimawandel bleibt da“, sagte Weil. Der Umbau von Industrie wie auch Landwirtschaft sei deshalb auch für Niedersachsen zentral. Die SPD wolle Klimaschutz als Staatsziel in die Verfassung nehmen. Auch den von den Grünen und dem DGB geforderten Milliardenfonds für Investitionen peilt die Niedersachsen-SPD auf längere Sicht an, wie die SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende Hanne Modder und der DGB-Chef Mehrdad Payandeh bekräftigten.

Breiten Raum nahm in Weils Rede die Corona-Epidemie und ihre Bekämpfung ein. „Wir sind jetzt in der zweiten Welle und wollen die Pandemie mit Besonnenheit und Konsequenz bekämpfen“, sagte Weil. Gerade jetzt komme es darauf, dass sich alle Bürger an die Abstands- und Hygieneregeln hielten. Weil forderte die an den Bildschirmen versammelten Delegierten dazu auf, selbst andere Menschen freundlich und bestimmt anzusprechen, wenn sie sich nicht an die Regeln hielten – „sprecht die an, die einen Anstoß brauchen“.

Von Michael B. Berger