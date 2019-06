Salzbergen

Tödlicher Badeunfall am Sonntagnachmittag am Hengemühlensee in Salzbergen im Emsland: Bei einem Badeausflug mit Freunden ist ein 38 Jahre alter Mann ertrunken.

Sämtliche Reanimationsversuche blieben erfolglos

Der 38-Jährige war am Nachmittag mit mehreren Freunden ins Wasser gegangen und nach einem Kopfsprung nicht wiederaufgetaucht. Die Feuerwehr holte den Mann aus dem Wasser, doch blieben sämtliche Reanimationsversuche ohne Erfolg. Die Polizei hat die Ermittlung zur Todesursache aufgenommen.

Erst vor wenigen Tagen war ein 18-jähriger Austauschschüler bei einem Badeausflug in Minden ertrunken.

