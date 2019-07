Salzgitter

Ein 55-Jähriger hat seine Ex-Frau in Salzgitter mit Benzin übergossen. Er bedrohte sie auch mit einem entzündeten Feuerzeug, machte sich dann aber davon, wie die Polizei in Salzgitter am Sonntag mitteilte.

Die Tat ereignete sich, als die 52-Jährige den Mann am Samstag zur Rede stellen wollte, weil dieser sie mit seinem Auto verfolgt hatte. Der Mann übergoss Kopf und Oberkörper der Frau nach deren Angaben mit dem Inhalt einer Bierflasche, bei dem es sich um Benzin handelte. Nachdem er ein Feuerzeug vor ihrem Gesicht schwenkte, fuhr er mit seinem Auto den Wagen an und verschwand. Die Polizei fasste ihn später in seinem südlich von Salzgitter gelegenen Wohnort Liebenburg. Der betrunkene Mann kam in die Psychiatrie.

Von RND/lni