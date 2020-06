Salzgitter stellt nach Corona-Infektion Wohnblock unter Quarantäne

Hannover

Die Stadt Salzgitter hat mehrere Bewohner eines Wohnblocks nach einem Corona-Fall unter Quarantäne gestellt. Nach Auskunft von Oberbürgermeister Frank Klingebiel hat die Stadt die Lage unter Kontrolle. Am Sonnabend war eine Frau im Krankenhaus positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bei weiteren Tests im Umfeld seien mehrere Infektionen festgestellt worden. Derzeit werde eine Person im Krankenhaus behandelt, weitere acht positiv getestete Personen seien auf einer Quarantänestation im Krankenhaus untergebracht.

Ordnungsdienst kontrolliert

Die Infizierte wohnt nach Klingebiels Angaben in einer ehemaligen Bergarbeitersiedlung in Salzgitter-Bad. 31 Menschen gelten als Kontaktpersonen und befänden sich jetzt in häuslicher Quarantäne, die auch eingehalten werde. „Wir schicken ab und zu den Ordnungsdienst vorbei, und auch die Polizei schaut ab und an vorbei. Aber es läuft alles ruhig und nach Plan.“

Anzeige

Weitere HAZ+ Artikel

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Die Menschen in häuslicher Quarantäne seien am Donnerstag negativ getestet worden, da die Inkubationszeit aber vierzehn Tage betrage, werde man noch mehrmals testen, sagte der Oberbürgermeister. Insgesamt befänden sich derzeit in Salzgitter 99 Menschen in Quarantäne. Die Stadt hat mehr als 100.000 Einwohner.

Von Michael B. Berger