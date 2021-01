Es gibt Fragen, auf die es keine hundertprozentigen Antworten gibt, beispielsweise wie viele Engel auf einer Nadelspitze Platz finden. Oder warum Pottwale ausgerechnet auf ostfriesischen Inseln stranden. Oder warum Drogisten Bücher schreiben, die sich dann auf Bestsellerlisten finden. Auch auf die naheliegende Frage, warum die Banane krumm ist, hören wir seltener eine Antwort als auf die uns schon seit Jahren quälende Pottwalfrage, bei der wenigstens die anwachsende Lärmverschmutzung der Weltmeere einen Anhaltspunkt liefern könnte. Keine Frage, es reicht dem Wal allmählich. Wie auch uns, die wir im Homeoffice sitzen und Fragen stellen, auf die wir keine hundertprozentigen Antworten finden.

... und schon naht der Corona-Blues

Nach diesem doch etwas elegischen Einstieg stellt sich mir die Frage, wie die Landesregierung in diesen Zeiten, in denen nicht wenige einen Corona-Blues bekommen, einen kreativen Mehrwert schaffen könnte. Gewiss nicht mit jener Regierungskommission, die mit mehr Videokonferenzen und Digitalplattformen zur schnelleren Genehmigung von Großprojekten führen soll. Immerhin offenbarte Staatskanzleichef Jörg Mielke bei der Präsentation einen Leitvers des Ministerpräsidenten, der zur heimlichen Maxime der Landesregierung zählen dürfte: „Prüfe hier und prüfe da, kaufe dann bei C&A“. Allerdings ist derzeit C&A dicht, wenn man nicht ganz auf online setzen und dem stationären Einzelhandel den Rest geben will. Also was tun?

Vorschlag: Warum gründet die Landesregierung, die bereits ein eigenes, ganz wunderbares Ministerium für Europa schuf, nicht noch ein Ministerium? Für Zerstreuung und allgemeines Halligalli? Hier könnte unser Ministerpräsident auftreten, der in Fernsehinterviews immer so nett mit dem Kopf wackeln kann, und mit weiteren Zweizeilern für Aufheiterung sorgen. Hier könnten auf Digital-Dialogforen Ministerinnen und Minister erscheinen und den coronageplagten Untertanen etwas Zerstreuung bieten, die Herren in Baströckchen und die Damen mit Zylinder. So wie der Herr Bodo Ramelow jetzt im Internet plaudert, wo er „das Merkelchen“ zitiert, was für die Frau Kanzlerin dann doch etwas zu kurz gegriffen scheint. Scheint ein Scherzkekschen zu sein, das linke Ramellöwchen aus dem Thüringischen. Wobei er eigentlich ja ein Niedersachse ist.

Zu wenige Ausflugslöcher

Aber, keine Frage: Auch wenn die Tage heller werden, bleibt die Langeweile. Der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) empfiehlt laut einer Meldung des evangelischen Pressedienstes, die anstehenden Zeugnisferien zum Bau von Nistkästen zu nutzen, „am besten mit Ausrichtung nach Osten oder Südosten, um starker Sonneneinstrahlung während der Brutzeit vorzubeugen“. Dabei, so der Nabu weiter, sollte das Einflugloch nicht zur Wetterseite zeigen, damit nicht zu viel Regen oder Wind in die Behausung eindringe. Doch scheint uns und der daheimgebliebenen Brut eher das Problem, dass es derzeit zu wenige Ausflugslöcher und geöffnete Ausflugslokale gibt. In unseren Nistkästen, die sich Homeoffice nennen.

Von Michael B. Berger